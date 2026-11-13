Vicepremier vietnamita recibe a una delegación del FMI

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro vietnamita, Nguyen Van Thang, recibió hoy a la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) encargada de la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026, encabezada por Martin Sommer.



El vicepremier agradeció a la delegación del FMI su trabajo riguroso y responsable, así como los intercambios francos y las recomendaciones prácticas en materia de políticas económicas. Asimismo, pidió al organismo que tenga debidamente en cuenta la información, las explicaciones y las opiniones de las autoridades vietnamitas, a fin de garantizar que el Informe de Consulta del Artículo IV de 2026 refleje de manera objetiva e integral la situación económica del país, sus logros, desafíos y orientaciones de política económica.



Por su parte, Martin Sommer valoró los esfuerzos del Gobierno vietnamita por mantener la estabilidad macroeconómica y adoptar medidas decididas para impulsar el crecimiento, preservando al mismo tiempo el equilibrio económico. Señaló que Vietnam figura entre las economías de más rápido crecimiento del mundo y mantiene unas perspectivas favorables.



El representante del FMI también destacó la iniciativa del Gobierno vietnamita para seguir adelante con las reformas estructurales, en particular las políticas de bienestar social destinadas a apoyar a la población. Consideró que estas medidas van en la dirección correcta y alentó a Vietnam a mantenerlas para consolidar las bases de un crecimiento sostenible a largo plazo.



En cuanto a la gestión económica, Martin Sommer señaló que los riesgos inflacionarios se encuentran actualmente bajo control, aunque determinados factores internos y externos podrían generar nuevas presiones. Por ello, recomendó mantener una política monetaria prudente y flexible, con capacidad de adaptación ante posibles aumentos de la inflación, especialmente en 2027, cuando Vietnam pondrá en marcha sus nuevos objetivos de crecimiento.



El FMI reiteró su disposición a continuar asesorando al Gobierno vietnamita y reforzando la coordinación con el Ministerio de Finanzas, el Banco Estatal de Vietnam y otros organismos competentes. Martin Sommer subrayó, además, la importancia de mantener un diálogo abierto y proactivo para detectar oportunamente los riesgos y responder con eficacia a las fluctuaciones de la economía mundial.



Durante el encuentro, el vicepremier Nguyen Van Thang afirmó que el Gobierno vietnamita está realizando esfuerzos para alcanzar los objetivos de crecimiento económico sin descuidar el control de la inflación.



De acuerdo con la Resolución de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, aprobada el 7 de noviembre de 2026, sobre el Plan de Desarrollo Socioeconómico para 2027, Vietnam se ha fijado como meta un crecimiento del PIB del 10% o superior, un PIB per cápita de unos 6.100 dólares, una inflación en torno al 4,5% y una inversión social total equivalente al 36-38% del PIB.



Para alcanzar estas metas, el país deberá acelerar las reformas, elevar la productividad y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. El viceprimer ministro insistió en que Vietnam no sacrificará la estabilidad macroeconómica ni la seguridad del sistema financiero y bancario en favor de un crecimiento rápido, pero insostenible, a corto plazo.



Respecto a los riesgos externos, el subjefe del Gobierno compartió las preocupaciones del FMI sobre la inestabilidad geopolítica, especialmente en Oriente Medio, que podría provocar nuevos choques en los precios de la energía, incrementar la inflación importada y afectar las expectativas inflacionarias. Ante esta situación, el Gobierno está aplicando medidas coordinadas para gestionar los precios de los combustibles conforme a los mecanismos de mercado bajo supervisión estatal, junto con instrumentos de estabilización de precios, impuestos, tasas y políticas fiscales específicas. Asimismo, concede especial importancia a garantizar la seguridad energética, diversificar las fuentes de suministro y promover el uso eficiente de la energía.



El viceprimer ministro también coincidió con el FMI en que las reformas estructurales, una mayor eficiencia de la inversión pública y el control de los riesgos fiscales y de la deuda pública son factores fundamentales para impulsar el crecimiento a medio y largo plazo. Vietnam apuesta por transformar su modelo de crecimiento, pasando de uno basado en la expansión de los recursos a otro centrado en la productividad, la eficiencia y la competitividad.



Por último, Nguyen Van Thang reafirmó que el desarrollo económico debe ir acompañado de una mejora constante de las condiciones de vida de la población, de modo que los ciudadanos puedan beneficiarse realmente de los frutos del desarrollo socioeconómico./.

VNA