Vietnam expulsan del Partido a dos funcionarios de provincia norteña de Cao Bang por graves infracciones

Hanoi (VNA) – El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) decidió expulsar del Partido a dos funcionarios de la provincia norteña de Cao Bang por cometer graves violaciones de las normas partidistas y las leyes del Estado en el ejercicio de sus funciones.



La decisión fue adoptada hoy, tras examinar las propuestas de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido sobre las medidas disciplinarias que debían aplicarse a ambos militantes.



Los sancionados son Trinh Truong Huy, miembro de la Célula del Partido de Investigación y Asuntos Generales II, adscrita a la organización del Partido en la Oficina del Comité Popular de Cao Bang, y Nguyen Ngoc Thu, miembro del Comité del Partido de Cao Bang e integrante de un equipo especializado de investigación y asesoramiento a los miembros permanentes de dicho órgano.



Trinh Truong Huy ocupó anteriormente los cargos de miembro del Comité Provincial del Partido, vicepresidente del Comité Popular provincial, subsecretario del Comité del Partido y presidente del Comité Popular del distrito de Trung Khanh, en Cao Bang.



Por su parte, Nguyen Ngoc Thu fue secretario del Comité del Partido y director del Departamento provincial de Educación y Formación.



Según el Secretariado, ambos funcionarios mostraron un deterioro en su ideología política, moral y estilo de vida, además de infringir las normas del Partido y las leyes del Estado en el desempeño de sus responsabilidades, así como en las labores de prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y otras prácticas negativas.



Asimismo, violaron las disposiciones que prohíben determinadas conductas a los miembros del Partido y las normas relativas a la responsabilidad de dar ejemplo. Sus infracciones provocaron consecuencias muy graves, suscitaron preocupación en la opinión pública y perjudicaron seriamente la reputación de las organizaciones del Partido y de los organismos y unidades a los que pertenecían.



El Secretariado pidió a los organismos competentes que adopten cuanto antes las correspondientes medidas disciplinarias administrativas, en consonancia con las sanciones impuestas por el Partido./.

VNA