Comisión de Control Disciplinario del Partido propone sanciones por irregularidades en exámenes de Tuyen Quang

Hanoi (VNA) – La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam celebró hoy su 16.ª sesión, bajo la presidencia de su jefe Tran Sy Thanh.



Durante la reunión, la Comisión examinó un informe sobre la aplicación de medidas disciplinarias a varios miembros del Partido que cometieron infracciones en las organizaciones partidistas de la provincia de Lam Dong, la ciudad de Dong Nai y Ciudad Ho Chi Minh.



La investigación determinó que Le Hoang Lam, exmiembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la antigua provincia de Binh Phuoc (actualmente integrada en Dong Nai) y exvicepresidente del Consejo Popular provincial; Huynh Anh Minh, exmiembro del Comité del Partido de Binh Phuoc, exintegrante del Comité de asuntos partidistas y exvicepresidente del Comité Popular provincial; y Nguyen Thanh Tai, exmiembro del Comité del Partido de la antigua provincia de Binh Duong (actualmente parte de Ciudad Ho Chi Minh), exsecretario del Comité del Partido y exdirector del Departamento provincial de Construcción, incurrieron en un deterioro de su ideología política, moral y estilo de vida. Asimismo, infringieron las normas del Partido y las leyes del Estado en el ejercicio de sus funciones, así como las disposiciones sobre las conductas prohibidas a los militantes y su responsabilidad de dar ejemplo.



Por su parte, Pham Thi Tra My, miembro del Comité del Partido de Lam Dong, secretaria del Comité del Partido y directora del Departamento provincial de Justicia, incumplió las normas sobre declaración y explicación al proporcionar información falsa e inexacta en su currículum como miembro del Partido.



La comisión concluyó que las infracciones de estos funcionarios tuvieron consecuencias muy graves y perjudicaron considerablemente la reputación de las organizaciones del Partido, las localidades y los organismos y unidades en los que desempeñaban sus funciones, por lo que justificaban la aplicación de medidas disciplinarias.



En consecuencia, propuso a la Secretaría del Comité Central del Partido que examinara y decidiera las medidas disciplinarias correspondientes contra Le Hoang Lam, Huynh Anh Minh, Nguyen Thanh Tai, Pham Thi Tra My.



La Comisión también detectó que el Comité del Partido de Tuyen Quang para el período 2025-2030 incumplió sus normas de trabajo, eludió responsabilidades y debilitó su función de liderazgo y dirección. Asimismo, no ejerció una supervisión adecuada, lo que permitió que el Comité Popular provincial, el comité organizador de los exámenes y diversas organizaciones e individuos cometieran graves infracciones de las normas del Partido y las leyes del Estado durante los exámenes de graduación de bachillerato de 2026.



Numerosos funcionarios y miembros del Partido mostraron un deterioro de su ideología política, moral y estilo de vida, incumplieron las disposiciones sobre las conductas prohibidas a los militantes y su deber de dar ejemplo, y cometieron irregularidades que posteriormente dieron lugar a procesos penales y detenciones.



Asimismo, el Comité del Partido de la antigua provincia de Ha Giang (actualmente integrada en Tuyen Quang) y el Comité del Partido de Tuyen Quang para el período 2020-2025 incumplieron sus normas de trabajo y relajaron sus labores de liderazgo, dirección, inspección y supervisión. Estas deficiencias permitieron que el Comité Popular provincial, el comité directivo de los exámenes, el Departamento de Educación y Formación, el consejo examinador y sus órganos subordinados incurrieran en irregularidades durante las pruebas de graduación de bachillerato de 2024 y 2025.



Tras evaluar el contenido, la naturaleza, la gravedad, las consecuencias y las causas de las infracciones, y de conformidad con las normas del Partido, la comisión decidió imponer sanciones de advertencia y amonestación a varios funcionarios.



Además, propuso a la Secretaría que examinara la aplicación de medidas disciplinarias contra Vu Dinh Hung, miembro del Comité del Partido de Tuyen Quang, secretario del Comité del Partido y director del Departamento provincial de Educación y Formación.



En cuanto a Dam Bach Duong, vicerrector de la Universidad de Hoa Binh y jefe del equipo de inspección encargado de supervisar los exámenes de 2026 en Tuyen Quang, la comisión determinó que sus infracciones eran lo suficientemente graves como para requerir medidas disciplinarias.



La Comisión pidió al Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Tuyen Quang que dirigiera la revisión de las responsabilidades de las organizaciones y los militantes implicados, aplicara medidas disciplinarias contra dos organizaciones y 21 miembros del Partido y, de acuerdo con sus conclusiones, expulsara a un militante del Partido.



También instó al Buró Ejecutivo del Comité del Partido del Ministerio de Educación y Formación a revisar exhaustivamente las responsabilidades y extraer lecciones de las infracciones detectadas. Asimismo, solicitó modificar y complementar la normativa sobre los exámenes de graduación de bachillerato para prevenir nuevas irregularidades.



Tras examinar los resultados de la supervisión de varias organizaciones y miembros del Partido, la comisión señaló que, pese a los aspectos positivos, también se detectaron infracciones y deficiencias en la elaboración y aplicación de los reglamentos de trabajo; la dirección y ejecución de las tareas políticas, incluida la implementación de la Resolución n.º 57-NQ/TW del Buró Político, del 22 de diciembre de 2024, sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional; el cumplimiento de las funciones asignadas; y la declaración y publicación de bienes e ingresos.



La Comisión pidió a los Burós Ejecutivos del Comité del Partido del Ministerio, del Comité del Partido del Tribunal Popular Supremo y de los comités provinciales del Partido de Ca Mau y Lam Dong que realizaran una revisión rigurosa de las deficiencias, extrajeran las lecciones pertinentes y elaboraran planes para corregirlas cuanto antes, informando posteriormente de los resultados a la Comisión.



Durante la sesión también se examinaron y se emitieron conclusiones sobre otros asuntos importantes./.

VNA