Cultura-Deporte

Phu Quoc reúne a miles de atletas en competición de triatlón

La cuarta edición del IRONMAN 70.3 Phu Quoc reúne a 2.600 atletas de 60 países, un 20% más que en 2025, del 13 al 15 de noviembre.

Los delegados intercambian informaciones sobre el evento (Foto: VNA)
Los delegados intercambian informaciones sobre el evento (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA) - La cuarta edición de la semana de eventos BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quoc comenzó hoy en la zona especial de Phu Quoc, provincia vietnamita de An Giang, con la participación prevista de 2.600 atletas entre el 13 y el 15 de noviembre, un 20% más que en 2025.

Los participantes proceden de 60 países y territorios. En particular, el número de atletas vietnamitas inscritos en la prueba principal IRONMAN 70.3 aumentó un 10% respecto a la edición anterior. El evento es organizado por Sunrise Events Vietnam (SEV), bajo la dirección del Departamento provincial de Cultura y Deportes, con BIM Group como patrocinador estratégico.

La semana incluye diversas actividades comunitarias. El 13 de noviembre se celebra la carrera comunitaria Newborns Vietnam/Healthy Vietnam en la plaza junto al mar de Phu Quoc Marina, en Bai Truong. Al día siguiente, adultos y niños podrán participar en pruebas de distintas distancias y modalidades para experimentar los deportes de resistencia. También el 14 de noviembre, Mark Allen, cinco veces campeón del Campeonato Mundial IRONMAN, regresará por cuarto año consecutivo a Phu Quoc para compartir experiencias con los participantes.

El momento central será la competición BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quoc, prevista para el 15 de noviembre, en la que los atletas afrontarán tres disciplinas: 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera a pie.

Tran Nguyen Ba, subdirector del Departamento provincial de Cultura y Deportes, señaló que, en su cuarta edición, la prueba se ha convertido en una cita habitual para la comunidad nacional e internacional del triatlón. También representa una oportunidad para promocionar los paisajes insulares de Phu Quoc, la hospitalidad de sus habitantes y su capacidad para organizar eventos deportivos internacionales.

Phu Quoc acogió su primer triatlón en 2022 y celebró la primera edición de BIM Group IRONMAN 70.3 en 2023. Desde entonces, el evento ha abierto sus puertas tanto a niños y principiantes como a atletas experimentados, con la participación y el apoyo de sus familias y del público.

En el contexto de los preparativos de Phu Quoc para la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027, los organizadores han reforzado la coordinación logística en los recorridos de natación, ciclismo y carrera, así como los servicios médicos y el equipo de voluntarios, con el objetivo de garantizar la seguridad y atender oportunamente a los participantes.

Victor Bailey Steffensen, embajador de Sunrise Events Vietnam, quien acompaña la competición desde su primera edición, destacó las mejoras anuales en la organización y la atención a los atletas. Asimismo, valoró la hospitalidad y el entusiasmo de los residentes locales, y expresó su deseo de mejorar su marca personal y compartir nuevamente esta experiencia con amigos y familiares.

Por su parte, Sophie Lysaght, directora sénior de Marketing para Asia-Pacífico del Grupo IRONMAN, afirmó que Phu Quoc ofrece a los atletas la oportunidad de combinar el desafío deportivo con una experiencia de descanso en un entorno tropical. El creciente número de participantes vietnamitas refleja tanto el atractivo de la competición como el desarrollo de la comunidad nacional de triatlón.

En 2026, los organizadores también han mejorado los canales de información mediante señalización, pantallas LED y herramientas digitales. Una de las novedades es SEV EventConcierge, un asistente digital que permite consultar información sobre las pruebas, el programa de actividades y recomendaciones para descubrir Phu Quoc.

El crecimiento del evento contribuye a promover la práctica deportiva, atraer visitantes internacionales y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, generando beneficios duraderos para el destino turístico./.

VNA
#Nueva era #IRONMAN 70.3 Phu Quoc #turismo deportivo en Vietnam #triatlón internacional
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Phu Quoc impulsa la transición verde con miras a APEC 2027

Phu Quoc impulsa la transición verde con miras a APEC 2027

Orientada a convertirse en un centro de turismo ecológico y un motor de la economía marítima de alcance nacional e internacional, la zona especial de Phu Quoc, en la provincia de An Giang, se encuentra ante la necesidad urgente de transformar su modelo de crecimiento hacia uno más verde y sostenible. El rápido desarrollo del turismo, junto con la presión sobre las infraestructuras y los ecosistemas naturales, plantea nuevos desafíos para la isla, especialmente mientras se prepara para acoger la Cumbre de APEC 2027.

Ver más

La tradición de estudio y la valoración del talento, claves para que Vietnam avance con firmeza hacia una nueva era

La tradición de estudio y la valoración del talento, claves para que Vietnam avance con firmeza hacia una nueva era

Durante el programa cultural “Dao hoc”, organizado por Vietnam en la sede de la UNESCO en París el 17 de junio de 2026, los asistentes recorrieron la exposición de las 82 estelas de los doctores laureados, admirar los trajes tradicionales (ao dai) inspirados en la tradición académica y participar en la impresión artesanal de patrones en estelas de piedra mediante xilografías. Más de 200 delegados, entre ellos ministros, embajadores y representantes de más de 100 Estados miembros, quedaron impresionados al descubrir que Vietnam cuenta con una institución de educación superior con casi mil años de historia. Se trata de Quoc Tu Giam, fundado en 1076, que en 2026 cumple 950 años.

Templo de la Literatura inspira a artistas a lo largo de los siglos

Templo de la Literatura inspira a artistas a lo largo de los siglos

El Templo de la Literatura de Hanoi, primera universidad nacional de Vietnam, celebra en 2026 su 950.º aniversario como símbolo del respeto por el conocimiento y la educación, y continúa inspirando a artistas y acercando el patrimonio cultural a las nuevas generaciones.

Visitantes internacionales en la Jornada de la Cultura Vietnamita. (Fuente: VNA)

Vietnam promueve su cultura tradicional entre amigos internacionales en Egipto

La Embajada de Vietnam en Egipto organizó el 11 de noviembre, por primera vez, una Jornada de la Cultura Vietnamita, en vísperas del Día de la Cultura Vietnamita, que se celebra el 24 de noviembre, y en consonancia con el espíritu de la Resolución No. 80 del Buró Político del Partido Comunista de la nación indochina.

Comuna Xeo capacita a productores de fideos de arrurruz sobre ventas en línea

Comuna Xeo capacita a productores de fideos de arrurruz sobre ventas en línea

Los cursos de capacitación organizados por las autoridades locales ayudan a los productores de vermicelli de arrurruz o fideos de arrurruz (Maranta arundinacea) de la comuna de Xeo a ampliar sus conocimientos sobre los negocios, la promoción y venta en línea, así como adquirir habilidades para captar clientes y comercializar sus productos.

Templo de la Literatura, destino de la diplomacia cultural de la capital

Templo de la Literatura, destino de la diplomacia cultural de la capital

Con una larga historia vinculada a la tradición de valorar el aprendizaje y respetar a los maestros del pueblo vietnamita, el Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) no solo es un monumento emblemático de Thang Long-Hanoi, sino también un espacio de intercambio y promoción de los valores culturales de Vietnam entre los amigos internacionales.

La riqueza de los trajes tradicionales de la comunidad cham islámica de Vietnam

La riqueza de los trajes tradicionales de la comunidad cham islámica de Vietnam

Entre las 54 etnias de Vietnam, el pueblo cham destaca por su larga historia y riqueza cultural. La comunidad cham que profesa el Islam se concentra principalmente en An Giang y otras localidades del sur del país, donde mantiene una vida cultural marcada por la fe musulmana y las tradiciones de la región fluvial. Sus vestimentas, variadas en diseños, colores y materiales, reflejan el sentido estético, la modestia y la identidad cultural transmitida de generación en generación.