Phu Quoc reúne a miles de atletas en competición de triatlón

An Giang, Vietnam (VNA) - La cuarta edición de la semana de eventos BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quoc comenzó hoy en la zona especial de Phu Quoc, provincia vietnamita de An Giang, con la participación prevista de 2.600 atletas entre el 13 y el 15 de noviembre, un 20% más que en 2025.



Los participantes proceden de 60 países y territorios. En particular, el número de atletas vietnamitas inscritos en la prueba principal IRONMAN 70.3 aumentó un 10% respecto a la edición anterior. El evento es organizado por Sunrise Events Vietnam (SEV), bajo la dirección del Departamento provincial de Cultura y Deportes, con BIM Group como patrocinador estratégico.



La semana incluye diversas actividades comunitarias. El 13 de noviembre se celebra la carrera comunitaria Newborns Vietnam/Healthy Vietnam en la plaza junto al mar de Phu Quoc Marina, en Bai Truong. Al día siguiente, adultos y niños podrán participar en pruebas de distintas distancias y modalidades para experimentar los deportes de resistencia. También el 14 de noviembre, Mark Allen, cinco veces campeón del Campeonato Mundial IRONMAN, regresará por cuarto año consecutivo a Phu Quoc para compartir experiencias con los participantes.



El momento central será la competición BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quoc, prevista para el 15 de noviembre, en la que los atletas afrontarán tres disciplinas: 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera a pie.



Tran Nguyen Ba, subdirector del Departamento provincial de Cultura y Deportes, señaló que, en su cuarta edición, la prueba se ha convertido en una cita habitual para la comunidad nacional e internacional del triatlón. También representa una oportunidad para promocionar los paisajes insulares de Phu Quoc, la hospitalidad de sus habitantes y su capacidad para organizar eventos deportivos internacionales.



Phu Quoc acogió su primer triatlón en 2022 y celebró la primera edición de BIM Group IRONMAN 70.3 en 2023. Desde entonces, el evento ha abierto sus puertas tanto a niños y principiantes como a atletas experimentados, con la participación y el apoyo de sus familias y del público.



En el contexto de los preparativos de Phu Quoc para la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027, los organizadores han reforzado la coordinación logística en los recorridos de natación, ciclismo y carrera, así como los servicios médicos y el equipo de voluntarios, con el objetivo de garantizar la seguridad y atender oportunamente a los participantes.



Victor Bailey Steffensen, embajador de Sunrise Events Vietnam, quien acompaña la competición desde su primera edición, destacó las mejoras anuales en la organización y la atención a los atletas. Asimismo, valoró la hospitalidad y el entusiasmo de los residentes locales, y expresó su deseo de mejorar su marca personal y compartir nuevamente esta experiencia con amigos y familiares.



Por su parte, Sophie Lysaght, directora sénior de Marketing para Asia-Pacífico del Grupo IRONMAN, afirmó que Phu Quoc ofrece a los atletas la oportunidad de combinar el desafío deportivo con una experiencia de descanso en un entorno tropical. El creciente número de participantes vietnamitas refleja tanto el atractivo de la competición como el desarrollo de la comunidad nacional de triatlón.



En 2026, los organizadores también han mejorado los canales de información mediante señalización, pantallas LED y herramientas digitales. Una de las novedades es SEV EventConcierge, un asistente digital que permite consultar información sobre las pruebas, el programa de actividades y recomendaciones para descubrir Phu Quoc.



El crecimiento del evento contribuye a promover la práctica deportiva, atraer visitantes internacionales y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, generando beneficios duraderos para el destino turístico./.

VNA