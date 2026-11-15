Vietnam promueve cooperación parlamentaria sustantiva con Laos y Camboya

Manila (VNA) - El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Doan Anh se reunió con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Laos, Sounthone Xayachack, y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Camboya, Cheam Yeap, en el marco del 15.º Encuentro de Líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), que se celebra en Filipinas.



Durante su reunión, celebrada la víspera con Sounthone Xayachack, Nguyen Doan Anh destacó la importancia de la visita oficial a Vietnam del presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, del 2 al 5 de noviembre. Asimismo, instó a ambas partes a coordinarse estrechamente para traducir cuanto antes los resultados de dicha visita, así como los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes de los órganos legislativos de ambos países, en acciones concretas.



Sounthone Xayachack elogió el crecimiento económico de Vietnam y señaló que las inversiones vietnamitas en proyectos de conectividad del transporte y agricultura han contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico de Laos. Además, expresó su confianza en que ambas partes lograrán implementar eficazmente los principales proyectos de cooperación.



Propuso fortalecer la colaboración entre ambos órganos legislativos en materia de formación y desarrollo de capacidades para los diputados recién elegidos. En su calidad de presidenta de la Asociación de Amistad Laos-Vietnam y del Grupo Parlamentario de Amistad Laos-Vietnam, Sounthone Xayachack manifestó su deseo de seguir contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



Ambas partes acordaron impulsar una cooperación parlamentaria sustantiva y eficaz, que contribuya a fortalecer la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos. Asimismo, convinieron en revisar y actualizar el acuerdo de cooperación entre ambos órganos legislativos, suscrito en mayo de 2022, con vistas a su evaluación y firma en 2027.



En este sentido, los dos órganos legislativos intensificarán el intercambio de delegaciones a todos los niveles y promoverán la cooperación entre sus respectivas comisiones, los grupos parlamentarios de amistad, los grupos de parlamentarios jóvenes, los grupos de mujeres parlamentarias y los Consejos Populares a nivel local.



Del mismo modo, reforzarán el intercambio de experiencias en ámbitos como el perfeccionamiento institucional, la organización de las administraciones locales y la transformación digital parlamentaria, además de coordinar la supervisión de los principales proyectos de cooperación. Ambas partes reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación y brindarse apoyo mutuo en la AIPA, la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) y la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF).



Dado que en 2027 ambos países celebrarán el 65.º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación, acordaron coordinar la organización de actividades conmemorativas para profundizar aún más la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.



Reunión entre las delegaciones de las Asambleas Nacionales de Vietnam y Camboya. (Foto: VNA)



Por su parte, Cheam Yeap señaló que los intercambios periódicos entre los órganos legislativos de Vietnam y Camboya han contribuido a fortalecer la confianza y ampliar la cooperación. Propuso traducir los resultados de las reuniones de alto nivel en acciones concretas a través de las comisiones parlamentarias, los grupos parlamentarios de amistad y los organismos de apoyo, al tiempo que se intensifica el intercambio de experiencias en materia de legislación, supervisión presupuestaria, control de la aplicación de las leyes y desarrollo de un “parlamento electrónico”.



Cheam Yeap expresó su apoyo al impulso del comercio, la inversión y la conectividad económica, así como a la eliminación de las barreras legales y procedimentales que obstaculizan el comercio transfronterizo. Asimismo, abogó por mantener los esfuerzos para construir una frontera común caracterizada por la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, y reforzar la colaboración en la lucha contra la delincuencia transnacional y la protección de los recursos hídricos del río Mekong.



Nguyen Doan Anh y Cheam Yeap manifestaron su satisfacción por los importantes avances registrados en las relaciones bilaterales, especialmente en la cooperación entre sus respectivos órganos legislativos. Acordaron mantener contactos a todos los niveles, tanto en el plano bilateral como en los foros multilaterales; continuar la estrecha coordinación y el apoyo mutuo en la AIPA y la UIP, contribuyendo así a la solidaridad y la centralidad de la ASEAN; y trabajar para lograr la pronta firma de un nuevo acuerdo de cooperación entre ambos órganos legislativos.



Asimismo, ambas partes analizaron vías para promover una cooperación integral, incluidos los ámbitos de defensa y seguridad, y fortalecer la coordinación en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, en particular el narcotráfico, la trata de personas y el fraude en línea.



Abogaron por finalizar cuanto antes el plan para establecer un “nuevo mecanismo de cooperación económica destinado a fortalecer los vínculos entre las economías de Vietnam y Camboya”, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares, así como impulsar la construcción de un enlace de la autopista que conecta Ciudad Ho Chi Minh, Moc Bai, Bavet y Phnom Penh.



Dado que ambos países conmemorarán en 2027 el 60.º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, acordaron coordinar la organización de actividades conmemorativas, incluidos intercambios entre jóvenes parlamentarios, mujeres parlamentarias y grupos parlamentarios de amistad./.