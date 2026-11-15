Política

Fortalecen Vietnam y Cuba vínculos partidistas

Una delegación del PCV visita Cuba para intercambiar experiencias sobre el trabajo partidista y reforzar los históricos lazos de amistad bilateral.

El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales Ojeda, recibe a la delegación del PCV. (Foto: VNA)
El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales Ojeda, recibe a la delegación del PCV. (Foto: VNA)

La Habana (VNA) - Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por el subsecretario del Comité de órganos partidistas centrales, Do Viet Ha, realizó una visita a Cuba para fortalecer las relaciones entre los órganos del Partido de ambos países.

Al recibir a la delegación vietnamita, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, destacó que la visita contribuirá a continuar fortaleciendo los vínculos entre ambas organizaciones partidistas, sustentados en los históricos lazos de amistad y solidaridad construidos por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y el presidente Ho Chi Minh.

Morales Ojeda también agradeció las experiencias compartidas por los visitantes acerca del funcionamiento de los comités partidistas y de las estructuras de los órganos centrales del PCV, aspectos que consideró de interés para su valoración en Cuba.

Por su parte, Do Viet Ha expresó que el intercambio de experiencias y lecciones prácticas ayuda a ambas partes a comprender mejor el funcionamiento de las estructuras del Partido, fortaleciendo así la buena relación de cooperación entre ambas organizaciones partidistas.

Según el programa de trabajo, Do Viet Ha y su comitiva también sostuvieron una sesión de trabajo con la jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, Yuniaski Crespo Baquero, quien ofreció detalles a la delegación vietnamita sobre las Transformaciones Económicas y Sociales, que constituyen una prioridad para el desarrollo del país, y subrayó el papel del Partido en el seguimiento y control de su implementación.

Vietnam ha sido también un referente para la Isla en muchos aspectos, tanto en el ámbito teórico como práctico, valoró.

A su vez, Do Viet Ha destacó que Vietnam sigue de cerca y valora enormemente las medidas de transformación socioeconómica que Cuba está implementando, y reconoce que también el proceso de Doi Moi (Renovación) de Vietnam ha servido como referente para lo que hoy emprende Cuba.

Ambas partes resaltaron que Cuba y Vietnam comparten principios de unidad del pueblo en torno al Partido, así como en la defensa de la Revolución, ratificaron el excelente estado de los vínculos bilaterales entre las organizaciones políticas y remarcaron el carácter histórico y la condición de piedra angular de estos en la cooperación entre los dos pueblos.

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La delegación del PCV visitan el centro de archivos del periódico Granma, que alberga numerosas publicaciones históricas sobre Vietnam. (Foto: VNA)


Durante su estancia en Cuba, Do Viet Ha y su delegación sostuvieron reuniones y sesiones de trabajo con el consejo editorial del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el Instituto de Información y Comunicación Social, la empresa Ideas Multimedios y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Durante las reuniones, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre el fortalecimiento de la difusión de información sobre la ideología, los lineamientos y el clave papel del Partido en la causa de la defensa de la Patria y el desarrollo nacional, y enfatizaron la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones la relación leal y pura entre las dos naciones hermanas de Vietnam y Cuba.

En el marco de la visita, Do Viet Ha y la delegación visitaron la Embajada de Vietnam en Cuba y colocaron ofrenda de flores ante la estatua del Presidente Ho Chi Minh en el parque que lleva su nombre en La Habana./.

VNA
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