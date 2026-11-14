Política

Premier vietnamita llega a Filipinas para participar en la 49ª Cumbre de la ASEAN

El primer ministro Le Minh Hung llega a Manila para participar en la 49.ª Cumbre de la ASEAN, que abordará la seguridad energética y alimentaria y la cooperación regional.

Ceremonia de bienvenida al primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino. (Foto: VNA)
Ceremonia de bienvenida al primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino. (Foto: VNA)

Manila (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y una delegación de alto nivel llegaron esta tarde a Manila para asistir a la 49ª Cumbre de la ASEAN y las reuniones conexas, que se celebran del 14 al 17 de noviembre, por invitación del presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., quien ejerce la presidencia del bloque en 2026.

La delegación fue recibida en el aeropuerto internacional Ninoy Aquino por funcionarios filipinos, entre ellos el ministro del Gabinete, Benhur Abalos Jr., así como representantes de la Cámara de Representantes, las autoridades municipales y el Comité Nacional de Coordinación de la ASEAN. Por parte vietnamita estuvieron presentes el embajador en Filipinas, Lai Thai Binh, y la jefa de la Misión Permanente de Vietnam ante la ASEAN, Ton Thi Ngoc Huong. También acudieron funcionarios de la Embajada y miembros de la comunidad vietnamita en el país.

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Funcionarios y empleados de la Embajada de Vietnam, junto con miembros de la comunidad vietnamita en Filipinas, dan la bienvenida al primer ministro Le Minh Hung a su llegada a Manila para participar en la 49ª Cumbre de la ASEAN. (Foto: VNA)


La 49ª Cumbre abordará la construcción de la Comunidad de la ASEAN, con especial atención a la seguridad energética y alimentaria y la asistencia a los ciudadanos de la región. La sesión restringida tratará cuestiones regionales e internacionales de interés común, mientras que las cumbres ASEAN+1, ASEAN+3 y de Asia Oriental (EAS) revisarán la cooperación con los socios y definirán nuevas orientaciones.

Se prevé que las reuniones aprueben alrededor de 33 documentos. Entre ellos figuran declaraciones sectoriales sobre la gestión del comercio estratégico, el apoyo al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante la inteligencia artificial, la seguridad del suministro regional de petróleo y el fortalecimiento de la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la ASEAN para prepararse y responder ante desastres y realizar operaciones de socorro, iniciativa propuesta por Vietnam. También se adoptarán documentos conjuntos con los socios ASEAN+1, ASEAN+3 y EAS.

Con un espíritu proactivo y responsable, la delegación vietnamita coordinará estrechamente con Filipinas, los demás miembros y los socios para contribuir al éxito de las reuniones.

Durante las cumbres, el premier Le Minh Hung pronunciará discursos para exponer la posición de Vietnam sobre las prioridades y orientaciones de desarrollo de la ASEAN, y formular propuestas destinadas a acelerar la construcción de la Comunidad, fortalecer la unidad, elevar la resiliencia y la autonomía estratégica y mejorar la capacidad de respuesta del bloque ante los cambios. También abogará por profundizar la cooperación con los socios, manteniendo el papel central de la ASEAN, y abordará asuntos regionales e internacionales de interés común.

La participación del jefe de Gobierno, poco después de asumir el cargo en la 48ª Cumbre de la ASEAN, refleja la importancia estratégica que Vietnam concede a la agrupación y su consideración como una de las principales prioridades de la política exterior del país.

Al margen de las reuniones, el primer ministro vietnamita mantendrá encuentros con dirigentes de otros países para promover la cooperación bilateral e intercambiar opiniones sobre cuestiones de interés común.

Esta será la última serie de cumbres de alto nivel durante la presidencia filipina de la ASEAN, antes de que Filipinas transfiera esta responsabilidad a Singapur en 2027./.

VNA
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