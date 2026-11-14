Política

Premier vietnamita parte de Hanoi para asistir a la 49.ª Cumbre de ASEAN en Filipinas

El primer ministro Le Minh Hung viaja a Filipinas para participar en la 49.ª Cumbre de la ASEAN y reuniones conexas, del 14 al 17 de noviembre, en Manila.

Premier vietnamita parte de Hanoi para asistir a la 49.ª Cumbre de ASEAN en Filipinas

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, partió hoy de Hanoi al frente de una delegación de alto nivel para asistir a la 49.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y las reuniones conexas, que se celebrarán del 14 al 17 de noviembre en Manila, Filipinas.

La gira responde a la invitación del presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., quien ejerce la presidencia de la ASEAN en 2026.

La delegación incluye a dirigentes de la Asamblea Nacional, miembros del Gobierno y representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad Pública, Finanzas, Relaciones Exteriores e Industria y Comercio, así como del Frente de la Patria de Vietnam y otras instituciones.

La participación del premier en este importante evento reafirma el compromiso de Vietnam con una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y el desarrollo, así como con la diversificación y multilateralización de sus relaciones exteriores, en consonancia con las orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido. Asimismo, pone de relieve que la ASEAN sigue siendo una prioridad estratégica en la política exterior de Vietnam.

A través de su participación en la 49.ª Cumbre de la ASEAN, Vietnam reafirma su voluntad de ser un miembro activo y responsable, comprometido con el fortalecimiento de la solidaridad regional, la construcción de la Comunidad de la ASEAN y la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible. De este modo, el país proyecta la imagen de un Vietnam renovado, dinámico y cada vez más integrado, con una presencia creciente en la escena internacional./.

VNA
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