Vietnam busca elevar la cooperación entre la ASEAN y la Unión Europea

Hanoi (VNA)- El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y jefe de la delegación de Altos Funcionarios (SOM) del país ante la ASEAN, Dang Hoang Giang, recibió a Maria Castillo Fernandez, enviada especial de la Unión Europea (UE) para el Indopacífico, y a Marina Rafti, embajadora de la UE ante la ASEAN.

En sus palabras, Dang Hoang Giang reiteró que la reciente visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al continente viejo revistió una gran importancia para consolidar la confianza política, fortalecer el entendimiento mutuo y definir orientaciones estratégicas destinadas a impulsar el desarrollo sustancial y eficaz de las relaciones entre las dos partes.

El vicecanciller afirmó que la UE figura entre los socios más importantes de Vietnam y la ASEAN.

Al destacar a los avances registrados en la Asociación Estratégica ASEAN-UE en los últimos tiempos, expresó su deseo de que ambas partes sigan profundizando y elevando sus vínculos y realicen buenos preparativos para conmemorar en 2027 el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales.

Vietnam siempre contribuye de manera proactiva y está dispuesto a trabajar junto con los demás países de la ASEAN para facilitar una participación más profunda de la Unión Europea en los mecanismos regionales liderados por el bloque sudesteasiático.

Al subrayar que la situación mundial y regional evoluciona con rapidez y complejidad, señaló que la ASEAN y la UE, como dos organizaciones y modelos exitosos de integración regional, deben potenciar su papel y reforzar la coordinación para responder eficazmente a los desafíos comunes, fortalecer la resiliencia, diversificar las relaciones y las cadenas de suministro y contribuir activamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en ambas regiones y en el mundo.

A su vez, Maria Castillo Fernandez y Marina Rafti valoraron positivamente el desarrollo de las relaciones entre Vietnam y la UE y destacaron que los éxitos alcanzados en los vínculos bilaterales generarán un nuevo impulso para promover aún más los nexos entre los dos bloques.

Las diplomáticas afirmaron que la UE considera a Vietnam un socio importante dentro de la ASEAN, con numerosas prioridades de cooperación coincidentes.

En la ocasión, los participantes intercambiaron propuestas de cooperación en diversos ámbitos de interés común, sobre todo la colaboración marítima, la salud, el espacio, la lucha contra las estafas en línea, el comercio y la inversión, la economía digital, la transición energética, la reducción de las brechas de desarrollo, la coordinación en la subregión del Mekong, la cultura y los intercambios entre pueblos.

En cuanto a los preparativos para la conmemoración del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones ASEAN-UE en 2027, la parte europea informó de que prevé organizar numerosas actividades concretas, centradas en los jóvenes, la respuesta al cambio climático, los intercambios culturales y la conexión empresarial./.