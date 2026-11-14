Política

Líder vietnamita llega a Phnom Penh para iniciar sus actividades en Camboya y asistir a Cumbre de la Francofonía

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Phnom Penh para participar en la XX Cumbre de la Francofonía y desarrollar actividades en Camboya.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Phnom Penh para participar en la XX Cumbre de la Francofonía. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Phnom Penh para participar en la XX Cumbre de la Francofonía. (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llegó esta tarde a Phnom Penh al frente de una delegación de alto nivel para iniciar sus actividades en Camboya y participar en la XX Cumbre de la Francofonía, que se celebra del 14 al 16 de noviembre, por invitación del rey Norodom Sihamoni.

En el aeropuerto internacional de Techo, la delegación fue recibida por un secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Camboya, dirigentes del Departamento de Protocolo, el embajador de Vietnam en este país, Nguyen Minh Vu, y la embajadora Nguyen Thi Van Anh, jefa de la Misión Permanente de Vietnam ante la UNESCO, junto con funcionarios de la Embajada vietnamita.

Bajo el lema “Reinvertir en la paz para una prosperidad compartida y una estabilidad sostenible”, la cumbre busca fortalecer la unidad de la comunidad francófona y definir las prioridades de cooperación para los próximos años, con énfasis en la paz, el desarrollo sostenible, el multilateralismo, la cooperación económica, la educación, la lengua y la cultura, la transformación digital y la respuesta a los desafíos globales.

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Como miembro activo y responsable de la Francofonía, Vietnam ha contribuido a ampliar sus ámbitos de cooperación. Un hito destacado fue la VII Cumbre, celebrada en Hanoi en 1997, la primera organizada en Asia, durante la cual los miembros eligieron al primer secretario general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). En aquella ocasión, Vietnam propuso impulsar la cooperación económica, ampliando las actividades de la comunidad más allá de la lengua y la cultura hacia el desarrollo económico y social.

Desde entonces, el país ha desempeñado un papel de enlace para la cooperación francófona en Asia-Pacífico, promoviendo los intercambios en educación, formación, investigación y desarrollo de recursos humanos. También ha participado en la elaboración y ejecución de estrategias y programas conjuntos, y ha aportado recursos y personal a las instituciones de la Francofonía.

Hanoi alberga la Oficina Regional de la OIF para Asia-Pacífico, mientras que Ciudad Ho Chi Minh es sede del Centro Regional de la Francofonía para Asia-Pacífico. Ambas instituciones contribuyen a promover la enseñanza del francés y la cooperación francófona en la región.

La participación del secretario general y presidente To Lam refleja la importancia que Vietnam concede a la Francofonía y su apoyo a Camboya como país anfitrión. La cumbre también brinda al dirigente vietnamita la oportunidad de reunirse con líderes de numerosos países miembros, especialmente de África, e intercambiar opiniones sobre las orientaciones para fortalecer una cooperación práctica y eficaz entre Vietnam y esos países./.

VNA
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