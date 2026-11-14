Máximo dirigente parte de Hanoi para asistir a la XX Cumbre de Francofonía en Camboya

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, al frente de una delegación de alto nivel, partió hoy para asistir a la XX Cumbre de la Francofonía, que se celebrará del 14 al 16 de este mes en Phnom Penh, por invitación del rey camboyano, Norodom Sihamoni.



La delegación vietnamita incluye a miembros del Buró Político: el general Phan Van Giang, vicepremier y ministro de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; y Tran Luu Quang, secretario del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh.



También forman parte de ella miembros del Comité Central del Partido: Nguyen Hai Ninh, jefe de la Oficina del Comité Central del Partido; Nguyen Thi Thanh, vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Ngo Van Tuan, ministro de Finanzas; entre otros funcionarios.



La Organización Internacional de la Francofonía (OIF), integrada por 90 miembros y observadores, entre ellos Vietnam, constituye un importante mecanismo de cooperación internacional.



La participación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en esta cumbre reafirma que Vietnam concede una importancia constante a la Comunidad Francófona y mantiene una política exterior de independencia, autonomía y autodeterminación, basada en la multilateralización y diversificación de sus relaciones, así como en una integración internacional proactiva y activa, en consonancia con las orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido./.

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