Vietnam participa en conferencia internacional “La izquierda y el mundo contemporáneo”

Roma (VNA) – Vietnam participó en la conferencia internacional “La izquierda y el mundo contemporáneo”, celebrada recientemente en Nicosia, Chipre, con la asistencia de representantes de más de 35 partidos y fuerzas de izquierda, en el marco de las actividades por el centenario del movimiento comunista chipriota (1926-2026).



La delegación vietnamita, encabezada por la embajadora vietnamita en Italia, Nguyen Phuong Anh, concurrente en Chipre, Malta y San Marino, compartió los principales logros del país tras 40 años de Renovación (Doi moi), los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y las orientaciones de desarrollo para la nueva etapa. Asimismo, reafirmó la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo de Vietnam.



Los participantes intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional, los desafíos que afrontan los movimientos de izquierda y progresistas en el mundo, así como las medidas para promover la paz, la justicia social y el desarrollo sostenible.



Al margen del evento, Nguyen Phuong Anh entregó al secretario general del Partido Progresista del Pueblo Obrero (AKEL) de Chipre, Stefanos Stefanou, una carta de felicitación de Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV.



La misiva reafirmó la importancia que el PCV concede a la amistad tradicional, la solidaridad y la cooperación con el AKEL, y expresó el deseo de intensificar los intercambios, compartir experiencias y fortalecer la coordinación entre ambos partidos, contribuyendo al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Chipre y al estrechamiento de los lazos de amistad entre sus pueblos./.

VNA