Vietnam refuerza su papel activo en la Francofonía

París (VNA) – Vietnam es un miembro activo y responsable de la Francofonía y realiza importantes contribuciones a su desarrollo, afirmó la embajadora Nguyen Thi Van Anh, representante permanente del Presidente de Vietnam ante el Consejo Permanente de la Francofonía.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París en vísperas de la 20ª Cumbre de la Francofonía, que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre en Phnom Penh, Camboya, la diplomática destacó que la participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al frente de una delegación de alto nivel reafirma la política de Hanoi de conceder importancia a la cooperación con la Francofonía y abre nuevas oportunidades para ampliar los vínculos con sus miembros.



La Francofonía cuenta actualmente con una amplia red de cooperación que, además de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), integrada por 90 Estados y gobiernos miembros y observadores, abarca ámbitos como la cooperación parlamentaria, la educación superior, la investigación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación y los vínculos entre localidades y redes profesionales.



En línea con su política de reforzar la diplomacia multilateral y la integración internacional, Vietnam participa activamente en las áreas prioritarias de la Francofonía y consolida su papel como uno de los miembros importantes de la OIF.



Desde 2020, la OIF ha llevado a cabo más de 100 actividades y proyectos de apoyo a Vietnam, con un financiamiento de unos 2,7 millones de euros, casi 3 millones de dólares, centrados en la enseñanza del francés y en francés, el comercio, la inversión, el turismo sostenible, el empoderamiento de las mujeres y la respuesta al cambio climático. La organización y otros socios francófonos también han apoyado la formación en francés y el fortalecimiento de las capacidades de efectivos vietnamitas que participan en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



En el ámbito económico, Vietnam impulsó la incorporación de la cooperación económica como uno de los pilares de la cooperación francófona durante la 7ª Cumbre, celebrada en Hanoi en 1997. En continuidad con ese papel, fue el primer país en recibir una misión de promoción económica de la Francofonía organizada por la OIF en 2022 y una segunda en 2025, facilitando contactos y acuerdos entre empresas, especialmente con vistas al mercado africano.



La cooperación en desarrollo sostenible también ha generado resultados concretos. La OIF ha respaldado proyectos de turismo sostenible, conservación del patrimonio, creación de empleo y fortalecimiento de las capacidades económicas de mujeres, jóvenes y comunidades locales. Entre ellos figura un proyecto destinado a ayudar a miles de mujeres de minorías étnicas de la provincia de Dien Bien a desarrollar medios de vida, artesanías y turismo comunitario.



Vietnam también participa en la aplicación del Marco Estratégico de Cooperación Francófona 2023-2030 y en los esfuerzos de reforma y modernización de la OIF. En 2025, la Asamblea Nacional acogió en la ciudad de Can Tho la Conferencia del Comité Ejecutivo de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía y el Foro Parlamentario de Cooperación Francófona, mientras la ciudad de Hue fue sede del 45º Congreso de la Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos. Vietnam también envía regularmente artistas y jóvenes deportistas a los Juegos de la Francofonía y aspira a ocupar la vicepresidencia del Comité Económico para 2027-2029.



Estas contribuciones han consolidado el papel de Vietnam como miembro responsable e importante de la Francofonía, tanto a escala mundial como en Asia-Pacífico. El país acoge actualmente la Oficina Regional de la OIF para Asia-Pacífico y el Centro Regional Francófono de Asia-Pacífico (CREFAP).



Respecto a la participación del secretario general y presidente To Lam en la 20ª Cumbre, la embajadora recordó que Vietnam acogió en Hanoi la 7ª Cumbre en 1997, la primera de la Francofonía celebrada en Asia-Pacífico. Casi 30 años después, la cita regresa a la región, esta vez en Camboya.



Según Nguyen Thi Van Anh, la participación del máximo dirigente vietnamita contribuye a aplicar la Resolución 06 del Buró Político sobre la implementación de la política exterior establecida por el XIV Congreso Nacional del Partido y otras resoluciones estratégicas, además de reafirmar la importancia que Vietnam concede a la cooperación con la Francofonía.



Bajo el lema “Reinvertir en la paz para la prosperidad común y la estabilidad sostenible”, la cumbre permitirá a Vietnam promover sus prioridades en materia de paz, seguridad y desarrollo, defender la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y un multilateralismo eficaz, inclusivo y solidario, así como reafirmar su solidaridad con los países francófonos y promover los intereses de los países en desarrollo.



Las reuniones bilaterales del líder vietnamita al margen de la cumbre contribuirán a profundizar la cooperación política, diplomática, de seguridad, defensa, inversión, comercio, ciencia, tecnología, innovación, cultura e intercambio entre pueblos. Vietnam prestará especial atención a Francia y Canadá, al tiempo que ampliará los vínculos con otros países, especialmente de África, donde existen oportunidades de cooperación y varios países han expresado interés en conocer la experiencia de desarrollo socioeconómico de Vietnam.



En materia económica, la embajadora destacó que la Francofonía reúne unos 2,8 mil millones de personas, representa el 16,5% del PIB mundial y alrededor del 20% del comercio global. La 20ª Cumbre y el Foro Empresarial Francófono sobre Innovación y Creatividad (FrancoTech) permitirán a Vietnam presentar sus fortalezas económicas, ampliar su red de socios y facilitar el acceso a los mercados francófonos. África ofrece especial potencial en telecomunicaciones, recursos minerales, energía, agricultura, procesamiento, infraestructuras y transformación digital.



Vietnam también participará en la Aldea Cultural Francófona para presentar al público internacional su país, población, cultura e historia. Asimismo, contribuirá a definir las principales orientaciones de cooperación de la Francofonía para los próximos años, con énfasis en la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, la enseñanza del francés, la cooperación económica, la ciencia, la tecnología, la innovación y la protección de la diversidad lingüística y cultural, especialmente en la era de la inteligencia artificial.



La participación del secretario general y presidente To Lam contribuirá además a reforzar la cooperación francófona en Asia-Pacífico en áreas prioritarias como la enseñanza del francés, la cooperación económica y el desarrollo sostenible./.

VNA