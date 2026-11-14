Dirigentes de Vietnam y Camboya destacan el significado estratégico de los lazos bilaterales



Phnom Penh (VNA) –Con motivo de su participación en la XX Cumbre de la Francofonía en Phnom Penh, Camboya, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, sostuvo hoy una reunión con Hun Sen, presidente del Partido Popular de Camboya (PPC) y del Senado camboyano.



El líder vietnamita expresó su satisfacción por regresar a Camboya y reencontrarse con Hun Sen, a quien calificó de amigo cercano y entrañable desde hace muchos años del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas.



Afirmó que Vietnam apoya y confía en que Camboya organizará con éxito la XX Cumbre de la Francofonía, contribuyendo así a elevar su papel y posición en la escena internacional, impulsar la cooperación y promover los valores comunes de la comunidad francófona.

En la reunión entre los dirigentes de Vietnam y Camboya (Foto: VNA)

Por su parte, Hun Sen destacó que la presencia del dirigente vietnamita reviste una gran importancia y refleja el interés y el apoyo de Vietnam a Camboya en la organización exitosa de este importante acontecimiento diplomático multilateral, además de contribuir a fortalecer la solidaridad dentro de la comunidad francófona.



Felicitó a Vietnam por los importantes logros alcanzados en los últimos tiempos en el desarrollo socioeconómico, la construcción y rectificación del Partido, la reforma de la estructura organizativa y la implementación de las decisiones estratégicas adoptadas tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



Subrayó que los éxitos de Vietnam representan también logros y oportunidades de desarrollo para Camboya, y manifestó su confianza en que el país vecino cumplirá sus objetivos de desarrollo en la nueva etapa y seguirá elevando su papel y posición en la región y en el mundo.



El secretario general del Partido y presidente, To Lam, valoró altamente el papel y las importantes contribuciones de Hun Sen a la construcción y el desarrollo de Camboya, así como al fortalecimiento y la promoción de las relaciones entre ambas naciones durante las últimas décadas.



Tras felicitar al país vecino por sus logros de desarrollo, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Popular de Camboya, encabezado por Hun Sen, el país cumplirá satisfactoriamente los planes y objetivos establecidos y organizará con éxito las elecciones de los consejos comunales y municipales de 2027 y las elecciones parlamentarias de 2028.



Hun Sen afirmó que Camboya siempre valora y recuerda profundamente el enorme y valioso apoyo del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas en la lucha por la liberación nacional y la derrota del régimen genocida, así como en la actual labor de construcción y desarrollo del país.



Asimismo, destacó que la solidaridad y la amistad entre ambos pueblos han sido puestas a prueba y fortalecidas a lo largo de numerosas etapas históricas, hasta convertirse en un patrimonio común invaluable que deben preservar, cultivar y promover las sucesivas generaciones de ambos países.



Ambos dirigentes valoraron los resultados de la cooperación bilateral alcanzados en los últimos tiempos y acordaron seguir promoviendo el papel de orientación estratégica de las relaciones entre ambos partidos.



Coincidieron en mantener contactos frecuentes de alto nivel, intensificar los intercambios y las consultas entre los organismos de los partidos y los Estados, y abordar y coordinar oportunamente la solución de cuestiones importantes de las relaciones bilaterales.



También acordaron centrarse en la implementación eficaz de los resultados y acuerdos alcanzados en el encuentro de alto nivel entre ambos partidos, celebrado en febrero de 2026, prestando especial atención a mejorar la calidad y la eficiencia de la cooperación, reforzar la supervisión y el seguimiento de su ejecución y garantizar que los compromisos se traduzcan en resultados concretos y cuantificables.



Los dos líderes coincidieron en continuar consolidando la cooperación en defensa y seguridad, mantener la estabilidad política, el orden social y la seguridad en las zonas fronterizas, así como intensificar la coordinación en la lucha contra la delincuencia transnacional, incluidos los delitos cibernéticos.



Acordaron promover una mayor integración entre ambas economías, dando prioridad a la conectividad de las infraestructuras estratégicas de transporte, la facilitación del comercio fronterizo y el impulso de la cooperación en inversión y energía, así como en los sectores del caucho, el arroz, la salud, la banca, la transformación digital y la educación y formación.



Ambas partes alentaron a los organismos competentes a examinar proactivamente los proyectos prioritarios de cooperación y resolver las dificultades existentes, creando condiciones favorables para que las empresas de ambos países amplíen sus actividades de producción y negocios.



Al mismo tiempo, abogaron por continuar coordinando la solución de las cuestiones fronterizas pendientes, impulsar la demarcación y colocación de hitos en los tramos aún sin completar, perfeccionar los marcos jurídicos para la gestión fronteriza y construir una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo.



Convinieron en que las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Camboya tienen un significado estratégico para la estabilidad y el desarrollo a largo plazo de cada país. Subrayaron que ambos partidos y Estados conceden siempre gran importancia y prioridad al fortalecimiento y desarrollo de los vínculos bilaterales.



También acordaron intensificar las consultas, coordinar posiciones y apoyarse mutuamente en los foros multilaterales, especialmente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong, contribuyendo así al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región.



Ambos países mantendrán firmemente el principio de no permitir que ninguna fuerza utilice el territorio de uno para realizar actividades contra los intereses del otro.



De cara al 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y al Año de la Amistad y la Cooperación para el Desarrollo Vietnam-Camboya 2027, los dos dirigentes acordaron coordinar la organización de actividades prácticas y significativas, vinculando las celebraciones con la promoción de resultados concretos de cooperación, a fin de generar un nuevo impulso para las relaciones bilaterales en la próxima etapa.



Con esta ocasión, To Lam transmitió a Hun Sen los saludos y deseos de buena salud de los dirigentes de alto nivel de Vietnam e invitó al presidente del Senado camboyano a realizar una visita oficial a Vietnam próximamente./.