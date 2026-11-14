Vietnam respalda cultura de consulta y diálogo de ASEAN y diplomacia preventiva

Manila, 14 nov (VNA) – Vietnam apoya la promoción de una cultura regional de consulta, diálogo, fomento de la confianza y diplomacia preventiva a través de los mecanismos de ASEAN, afirmó hoy aquí el vicecanciller vietnamita Dang Hoang Giang.



Al intervenir en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM), la 32.ª Reunión del Consejo de la Comunidad Política y de Seguridad de la ASEAN (APSC) y la 39.ª Reunión del Consejo Coordinador de la ASEAN (ACC), celebradas en Manila, Filipinas, Hoang Giang subrayó que, ante los conflictos y la inestabilidad en distintas partes del mundo, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) debe dar máxima prioridad al fortalecimiento de los cimientos de la paz y la estabilidad, defender el Estado de derecho y promover los principios y las normas de conducta del bloque, en particular el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC).



Asimismo, instó a aprovechar en mayor medida los mecanismos de la ASEAN para reforzar la capacidad del bloque de prevenir y resolver conflictos y responder eficazmente a los desafíos transnacionales, como el tráfico de drogas, las estafas en línea y la neblina transfronteriza.



Reafirmó el compromiso de Vietnam de trabajar estrechamente con los demás países para impulsar las negociaciones y alcanzar un Código de Conducta de las Partes en el Mar del Este (COC) eficaz y sustantivo, acorde con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Vietnam también respalda la participación proactiva de la ASEAN con Myanmar para promover el diálogo y la reconciliación sobre la base del Consenso de Cinco Puntos, al tiempo que alienta a ese país a aprovechar los avances logrados en los últimos tiempos, señaló.



En cuanto a la cooperación futura, destacó que la aplicación eficaz del Plan Estratégico 2026 de la APSC sentará las bases para alcanzar los objetivos de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Propuso reforzar la función de coordinación intersectorial e intercomunitaria del ACC, con el apoyo de la Secretaría de la ASEAN, para abordar desafíos multidimensionales como el cambio climático, la ciberseguridad y la seguridad energética.



En la ocasión, sugirió también que la ASEAN fomente una cultura de implementación más sólida, convirtiendo los compromisos en programas y acciones concretos que aporten beneficios tangibles a sus pueblos. En este sentido, destacó la necesidad de aprovechar mejor los acuerdos recientemente firmados, entre ellos el Acuerdo sobre el Comercio de Mercancías de la ASEAN (ATIGA) y el Acuerdo Marco sobre la Economía Digital de la ASEAN (DEFA).



Afirmó que Vietnam respalda los esfuerzos destinados a abordar cuestiones que afectan directamente al bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la ASEAN. Añadió que el país seguirá colaborando estrechamente con Indonesia, Tailandia y otros Estados miembros para poner en funcionamiento cuanto antes el Centro de la ASEAN para las Emergencias de Salud Pública y las Enfermedades Emergentes (ACPHEED).



En cuanto a las relaciones exteriores, señaló que el establecimiento de asociaciones con nuevos socios debe ajustarse a los objetivos y criterios de desarrollo de la ASEAN, y contribuir a reforzar la unidad, el papel central del bloque y las aportaciones prácticas a la construcción de la Comunidad.



Además, compartió los resultados de varias iniciativas multilaterales destacadas de Vietnam, entre ellas el Foro del Futuro de la ASEAN 2026, celebrado en junio, y el Foro de Asesores Jurídicos de la ASEAN sobre Derecho Internacional Público (AFLA), celebrado en octubre.



Las reuniones examinaron los preparativos para la 49.ª Cumbre de la ASEAN y las cumbres relacionadas, previstas en Manila del 15 al 17 de noviembre.



Los ministros participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la integración económica, comercial y de inversión dentro de la ASEAN, aprovechar nuevos motores de crecimiento, utilizar mejor la red de acuerdos de libre comercio (TLC) existente del bloque y estudiar la posibilidad de establecer nuevos TLC con socios potenciales.



También destacaron la importancia de consolidar y ampliar una cooperación sustancial y mutuamente beneficiosa con los socios, sobre la base del respeto al derecho internacional y a la centralidad de la ASEAN.



Asimismo, señalaron que deben aprovecharse aún más los mecanismos de la ASEAN para promover una cultura de consulta, diálogo, fomento de la confianza y diplomacia preventiva.



Ese mismo día, los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN presenciaron la firma de los documentos de adhesión al TAC por parte de Eslovenia, Eslovaquia y Chipre, con lo que el número total de países signatarios del tratado asciende a 65./.

VNA