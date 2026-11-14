Vietnam participa en la 48ª Conferencia Ministerial de la Francofonía en Camboya

Hanoi (VNA) - La 48ª Conferencia Ministerial de la Francofonía se celebró hoy en Phnom Penh, capital de Camboya, con la participación de representantes de los Estados y Gobiernos miembros, asociados y observadores de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF).



En representación del ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, la delegación vietnamita estuvo encabezada por Nguyen Manh Cuong, miembro del Comité Central del Partido Comunista y subtitular de la cartera.



La conferencia evaluó la implementación de los compromisos de la 19ª Cumbre de la Francofonía, celebrada en 2024, y debatió los preparativos de la 20ª Cumbre, las orientaciones de cooperación multilateral y los asuntos administrativos y financieros de la OIF. Los ministros aprobaron los proyectos de documentos que se presentarán a la próxima cumbre, incluido el proyecto de Declaración de Phnom Penh.



Bajo el lema “Reinvertir en la paz para una prosperidad compartida y una estabilidad sostenible”, la 20ª Cumbre tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre en Phnom Penh.

La 48ª Conferencia Ministerial de la Francofonía (Foto: VNA)

En su intervención, Nguyen Manh Cuong valoró los preparativos de Camboya y afirmó que Vietnam ha coordinado estrechamente con el país anfitrión para contribuir al éxito de la cumbre y de los eventos paralelos FrancoTech y la Aldea de la Francofonía.



Destacó que el regreso de la cumbre a Asia-Pacífico, casi 30 años después de la edición celebrada en Hanoi en 1997, abre nuevas perspectivas para fortalecer la conectividad y la cooperación francófona en la región.



Vietnam respaldó el proyecto de Declaración de Phnom Penh y valoró la actualización de los contenidos relativos al Mar del Este en el proyecto de resolución sobre situaciones de crisis, salida de las crisis y consolidación de la paz. Asimismo, subrayó que la comunidad francófona debe promover el multilateralismo, el diálogo y la prevención de crisis, sobre la base del respeto al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.



En el debate sobre cooperación multilateral y asuntos administrativos y financieros, la delegación vietnamita valoró los resultados del Programa de Cooperación 2024-2027 y propuso prioridades para el período 2028-2031, entre ellas la enseñanza del francés, la protección de la diversidad cultural y lingüística y el fortalecimiento de la cooperación económica y digital.



En materia de inteligencia artificial (IA), Vietnam abogó por aprovechar las oportunidades, controlar los riesgos y reducir las brechas en datos, tecnología y competencias digitales, así como promover aplicaciones seguras y responsables dentro de marcos de gobernanza adecuados.



También instó a la OIF a mejorar la gestión financiera, presupuestaria y administrativa, acelerar su modernización y potenciar el papel de sus organismos regionales, especialmente la Oficina Regional para Asia-Pacífico, en Hanoi, y el Centro Regional Francófono para Asia-Pacífico (CREFAP), en Ciudad Ho Chi Minh.



Al margen de la conferencia, Nguyen Manh Cuong se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Mauritania y Madagascar, y con el embajador y representante personal del Presidente de Túnez ante el Consejo Permanente de la Francofonía. En los encuentros, reafirmó la importancia que Vietnam concede a sus relaciones tradicionales con los países africanos y propuso ampliar los intercambios de delegaciones y la cooperación en ámbitos de interés común, así como apoyar a las comunidades de origen vietnamita.



Con Mauritania, ambas partes acordaron explorar oportunidades de cooperación en agricultura, pesca, energía, minería, telecomunicaciones y procesamiento de alimentos. El canciller Mohamed Salem Ould Merzoug reafirmó los vínculos históricos bilaterales, invitó a su homólogo vietnamita a visitar oficialmente el país y expresó su apoyo a una mayor conexión económica de Vietnam con la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA).



En la reunión con la ministra de MadagascarAlice N’Diaye, el vicecanciller propuso implementar eficazmente el memorando de entendimiento sobre comercio de arroz y promover el intercambio de productos agrícolas y minerales. manifestó su interés en ampliar la cooperación económica y la formación profesional de los jóvenes, y destacó el papel de la comunidad vietnamita como puente entre ambos países.



Respecto a Túnez, el viceministro afirmó que Vietnam está dispuesto a suministrar productos como café robusta, arroz, anacardos, pimienta, productos pesqueros y maquinaria. De cara al 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, en 2027, la parte tunecina propuso intensificar los intercambios de alto nivel y celebrar nuevas reuniones del Comité Mixto y consultas políticas. También expresó su interés en exportar a Vietnam fosfatos, dátiles y aceite de oliva, y facilitar los contactos empresariales y la integración de la comunidad vietnamita en la nación africana./.



