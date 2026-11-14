Vietnam y Sudáfrica avanzan en el fortalecimiento de su asociación estratégica

Pretoria, 14 nov (VNA) – El embajador de Vietnam en Sudáfrica, Nguyen Trong Kien, presentó el 13 de noviembre las cartas credenciales al mandatario sudafricano, Cyril Ramaphosa, en una ceremonia celebrada en la Casa de Huéspedes Presidencial Sefako Makgatho, en Pretoria.



El diplomático transmitió a Ramaphosa y al pueblo sudafricano los saludos y mejores deseos del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y de otros dirigentes de alto nivel de Vietnam, y expresó su compromiso de trabajar estrechamente con el Gobierno, las instituciones y el pueblo sudafricanos para fortalecer la confianza estratégica y el entendimiento mutuo.



Afirmó que los pueblos de ambos países siempre han valorado y apoyado mutuamente sus luchas por la liberación nacional y contra el colonialismo y el apartheid, así como sus actuales esfuerzos de construcción y desarrollo. Señaló que una de sus prioridades será profundizar la asociación estratégica Vietnam-Sudáfrica, convirtiendo los compromisos conjuntos en resultados concretos y generando beneficios prácticos para ambas partes.



Expresó su confianza en que, con la atención de los dirigentes de alto nivel de ambos países, la amistad tradicional y la cooperación estratégica bilateral seguirán profundizándose y abrirán nuevas oportunidades.



Ramaphosa dio la bienvenida al embajador y le deseó éxito durante su mandato, al tiempo que destacó sus buenos sentimientos e impresiones sobre Vietnam.



En un discurso ante los embajadores de otros 14 países que presentaron sus cartas credenciales ese mismo día, el presidente sudafricano aseguró que su Gobierno facilitará las condiciones necesarias para que los diplomáticos cumplan sus mandatos y los instó a trabajar estrechamente con las autoridades anfitrionas para fortalecer las relaciones bilaterales, priorizando proyectos de crecimiento económico, desarrollo industrial, creación de empleo y transferencia de tecnología.



Sobre la situación internacional, Ramaphosa expresó preocupación por la creciente competencia geopolítica y los conflictos en Oriente Medio, Ucrania y Sudán. Subrayó que el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas deben aplicarse de manera coherente, sin excepciones ni dobles raseros, y abogó por un sistema multilateral “más representativo y eficaz”, incluida la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y de las instituciones financieras internacionales para dar a África una voz permanente.



Al reafirmar que África es una prioridad de la política exterior sudafricana, Ramaphosa señaló que, como presidente de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) para 2026-2027 y primer país africano en asumir la presidencia del G20, Sudáfrica seguirá promoviendo la industrialización, la seguridad alimentaria y la equidad en la respuesta al cambio climático.



Asimismo, llamó a la comunidad internacional a aumentar las inversiones y apoyar la transformación de África de “proveedor de materias primas” a centro de producción e innovación, contribuyendo a la implementación de la Agenda 2063 de la Unión Africana./.

VNA