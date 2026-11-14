Máximo dirigente de Vietnam se reúne con el rey de Camboya



Phnom Penh (VNA) – Con motivo de su participación en la XX Cumbre de la Francofonía, que se celebra en Phnom Penh, Camboya, por invitación del rey camboyano, Norodom Sihamoni, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con el monarca.



Durante la reunión, el máximo dirigente de Vietnam felicitó al pueblo camboyano por los importantes logros alcanzados en los últimos tiempos. Eexpresó su confianza en que el país continuará desarrollándose con fuerza y cosechará nuevos éxitos, incluida la exitosa organización de la XX Cumbre de la Francofonía, que contribuirá a impulsar la cooperación en el marco de esta organización y a reafirmar el papel y la posición de los países de Asia-Pacífico en general y de Camboya en particular, tanto en la comunidad francófona como en la escena internacional.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam y el rey camboyano, Norodom Sihamoni. (Foto: VNA)

Por su parte, el rey Norodom Sihamoni afirmó que la presencia del líder vietnamita reviste una gran importancia para las relaciones entre ambos países, al reflejar de manera concreta la amistad tradicional entre Vietnam y Camboya.



El monarca expresó aprecio por los importantes logros de significado histórico, alcanzados por Vietnam en su proceso de renovación, construcción y desarrollo nacional, especialmente en el desarrollo socioeconómico, la mejora de las condiciones de vida de la población y el fortalecimiento de su posición internacional.



Manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, encabezado por el secretario general y presidente, To Lam, el pueblo vietnamita seguirá cosechando nuevos éxitos y cumplirá los objetivos de desarrollo nacional en la nueva era.



Ambos dirigentes intercambiaron opiniones sobre la situación de cada país en los últimos tiempos y sus principales orientaciones de desarrollo. El mandatario vietnamita afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre recuerdan y valoran profundamente el apoyo brindado por el difunto rey Norodom Sihanouk, la reina madre Norodom Monineath Sihanouk, el rey Norodom Sihamoni, así como por las sucesivas generaciones de dirigentes y el pueblo camboyano, a Vietnam en su lucha por la liberación, la defensa y la construcción nacional.



Reafirmó que Vietnam concede siempre gran importancia y otorga máxima prioridad al fortalecimiento y desarrollo de sus relaciones con la nación vecina, y apoya consecuentemente a una Camboya pacífica, estable y próspera, considerando que el desarrollo y la prosperidad del este país constituyen también una alegría para Vietnam.



El rey Norodom Sihamoni destacó que Vietnam es un gran amigo y un vecino cercano, entrañable y confiable del pueblo camboyano. Afirmó que el pueblo de Camboya siempre recuerda y nunca olvidará el valioso y enorme apoyo que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas brindaron a su país en la lucha por la liberación nacional y contra el régimen del genocidio, así como en el proceso de recuperación nacional, reconstrucción y desarrollo del país.



El monarca manifestó su firme respaldo a la solidaridad entre ambos países y afirmó que Camboya está dispuesta a acompañar a Vietnam en su proceso de desarrollo.



Ambos dirigentes repasaron conjuntamente la trayectoria de las relaciones bilaterales y coincidieron en que los vínculos de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo entre Vietnam y Camboya, cultivados con esmero por el Presidente Ho Chi Minh, el difunto rey Norodom Sihanouk y las sucesivas generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, han superado numerosas pruebas históricas y se han convertido en un patrimonio común invaluable de ambas naciones.



Coincidieron en que preservar, mantener y promover la tradición de solidaridad y amistad constituye una responsabilidad compartida de los dos Estados y pueblos.



Acordaron intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel y en todos los niveles, y reafirmaron su compromiso de seguir prestando atención y apoyo al fortalecimiento constante de las relaciones entre Vietnam y Camboya, en beneficio concreto de sus pueblos y en contribución a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regionales.



Expresaron su deseo de que las actividades conmemorativas del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y del Año de la Amistad Vietnam-Camboya 2027 se conviertan en una amplia campaña de actividades políticas, culturales e intercambios pueblo a pueblo, que contribuya a difundir los valores positivos de la amistad entre ambos países y genere un nuevo impulso para el desarrollo sostenible de sus relaciones.



El secretario general y presidente, To Lam, agradeció sinceramente al rey, a la Familia Real y a las autoridades camboyanas la atención y las facilidades que brindan a la comunidad de origen vietnamita residente en Camboya.



Expresó su deseo de que el monarca continúe prestando atención y creando condiciones favorables para que los vietnamitas puedan estabilizar sus vidas, integrarse adecuadamente en la sociedad local y contribuir activamente al desarrollo de Camboya y a la amistad entre ambos países.



También manifestó su esperanza de que el rey siga brindando su atención y apoyo y haciendo valer su noble papel en la preservación, el fortalecimiento y la transmisión a las futuras generaciones de la solidaridad y la amistad tradicional entre Vietnam y Camboya.



Con esta ocasión, To Lam transmitió sus saludos y deseos de buena salud a la reina madre Norodom Monineath Sihanouk e invitó cordialmente al rey y a la reina madre a visitar Vietnam y disfrutar de una estancia de descanso en el país cuando sus agendas lo permitan./.



