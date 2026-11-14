Líder partidista asiste a Fiesta de la Gran Unidad Nacional y Día de la Cultura de Vietnam

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, participó esta mañana en la Fiesta de la Gran Unidad Nacional, celebrada junto con el Día de la Cultura de Vietnam 2026 en los grupos residenciales 1, 2, 3 y 6 del barrio de Ba Dinh, en Hanoi.



También asistieron Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central (CC) del Partido; Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Organización del CC; Le Minh Tri, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Asuntos Internos del CC; y Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido de Hanoi, entre otros dirigentes.



Durante 2026, los funcionarios y residentes de estos grupos han promovido las campañas de emulación patriótica, contribuido a construir un entorno urbano civilizado, proteger el medio ambiente, mantener la seguridad y el orden y garantizar el bienestar social, al tiempo que han fomentado la democracia y la responsabilidad ciudadana.



En su intervención, el secretario general y presidente To Lam destacó el significado histórico de Ba Dinh, vinculado a la lectura de la Declaración de Independencia por el presidente Ho Chi Minh y al nacimiento de la República Democrática de Vietnam (hoy la República Socialista de Vietnam). El barrio alberga el Mausoleo de Ho Chi Minh y constituye el centro político y administrativo nacional. El dirigente valoró la solidaridad de los residentes, su consenso ante la ejecución de importantes proyectos locales y la labor de los cuadros del Frente de la Patria y de los grupos residenciales en la atención a la población.



Al recordar que la celebración coincide con el 80 aniversario de la primera Conferencia Nacional de Cultura, citó la orientación de Ho Chi Minh: “La cultura debe iluminar el camino de la nación”. Asimismo, instó a aplicar la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político para que la cultura impregne la vida social, contribuya a formar al ser humano y fortalezca la gran unidad nacional.



Subrayó que la solidaridad, sustentada en el patriotismo, la humanidad y la consideración por los demás, es un valioso valor cultural de Vietnam. La celebración conjunta de ambas efemérides, señaló, permite reforzar la relación entre cultura y unidad nacional y enriquecer la vida comunitaria.



Indicó que 2026 es el primer año de aplicación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y que, para alcanzar los objetivos de desarrollo hasta 2030 y 2045, es necesario movilizar la fuerza de toda la población y estimular la creatividad y la voluntad de superación de cada persona. El desarrollo debe traducirse en una vida digna y tranquila para las familias, mayores oportunidades educativas y laborales y mejores servicios sanitarios.



Entre sus propuestas, destacó la construcción de casas de cultura, inicialmente compartidas por varios grupos residenciales, para crear espacios de encuentro y actividades comunitarias, culturales, deportivas y educativas para todas las edades. Pidió a las autoridades de Hanoi y de Ba Dinh revisar las instalaciones disponibles y estudiar su aprovechamiento, con el grupo residencial 1 como posible pionero.



También instó a garantizar una atención integral a la población y que nadie quede atrás, mediante la mejora de los centros de salud y la realización de revisiones médicas periódicas, así como el desarrollo de modelos de médicos de familia y de barrio.



En educación, subrayó que todos los niños deben tener acceso a la escuela, independientemente de su situación económica o familiar, y pidió facilitar que los jóvenes de 17 y 18 años continúen sus estudios o reciban formación profesional. Asimismo, abogó por mejorar la educación en todas sus etapas y ampliar la formación profesional y especializada para los jóvenes y trabajadores.



El dirigente llamó a las autoridades locales, al Frente de la Patria y a los residentes a coordinar esfuerzos para materializar estas tareas y seguir construyendo una comunidad civilizada y solidaria, preservando las tradiciones históricas y revolucionarias de la capital y transmitiéndolas a las nuevas generaciones.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita y participa en las actividades de los espacios culturales durante la celebración. (Foto: VNA)



Durante la celebración, el grupo residencial 1 presentó el modelo piloto “Grupo residencial con tres máximos en seguridad y orden”, basado en reforzar la unidad comunitaria, garantizar la seguridad local y movilizar la participación popular en la protección de la seguridad nacional, con el fin de resolver conflictos desde sus primeras etapas y prevenir la delincuencia y los males sociales.



En esta ocasión, el secretario general y presidente To Lam y otros dirigentes del Partido, el Estado y Hanoi entregaron obsequios a personas y familias destacadas, así como a hogares en situación difícil./.