Sociedad

Hanoi impulsa la formación de jóvenes cualificados vinculada a necesidades del mercado

La capital vietnamita impulsa la formación práctica, la innovación y mecanismos para atraer talento y generar empleo de calidad.

Estudiantes del Colegio de Alta Tecnología de Hanoi están practicando. (Fuente: VNA)
Estudiantes del Colegio de Alta Tecnología de Hanoi están practicando. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – A fin de maximizar las ventajas de una fuerza laboral joven y bien formada, Hanoi está intensificando las medidas para transformar el conocimiento en recursos que impulsen el desarrollo práctico, mediante la renovación de la orientación profesional, la formación vinculada a las necesidades del mercado laboral y el perfeccionamiento de los mecanismos para atraer talento.

La realidad demuestra que muchos jóvenes, después de adquirir experiencia en las grandes ciudades, regresan a sus localidades de origen para emprender y aplicar la tecnología a la modernización de la producción.

Un ejemplo destacado es el taller de Nguyen Thanh Long, en la aldea de fabricación de abanicos de Chang Son, que ha incorporado maquinaria y redes sociales para elevar su capacidad de producción hasta entre 1.000 y 1.500 productos diarios.

Otro caso es el modelo “Linaje familiar que aprende IA”, creado por Le Cong Thanh en la aldea de Ha Mo, comuna de O Dien, que ha ayudado a los habitantes a aplicar la inteligencia artificial (IA) al comercio en línea y a las actividades cotidianas.

En un contexto en el que, durante el tercer trimestre de 2026, la tasa de desempleo juvenil de la población de entre 15 y 24 años alcanzó el 9,07% en todo el país -lo que equivale a alrededor de 1,6 millones de jóvenes que no tienen empleo ni participan en actividades educativas o de formación-, conectar la formación con las necesidades reales se ha convertido en una exigencia urgente.

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Actividades de presentación de productos en el Día de la IA 2026. (Fuente: VNA)

En cumplimiento de las orientaciones del primer ministro Le Minh Hung formuladas durante el Diálogo con los Jóvenes de 2026 sobre la necesidad de plantear problemas prácticos para que los jóvenes con formación especializada contribuyan a resolverlos, Hanoi está identificando de manera proactiva ámbitos prioritarios, como la gestión urbana, los servicios públicos y el apoyo a las empresas, en los que los jóvenes puedan participar.

Un ejemplo destacado de este modelo de vinculación es el Espacio Interdisciplinario de Innovación (Design Factory), inaugurado recientemente en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, con la colaboración del grupo GELEXIMCO. Esta iniciativa incorpora directamente las necesidades de las empresas a los procesos de investigación y formación.

En 2026, Hanoi se ha fijado como objetivo crear alrededor de 171.000 nuevos puestos de trabajo y elevar al 75,8% la proporción de trabajadores que han recibido formación, de los cuales el 55,5% cuenta con títulos o certificados profesionales.

Para concretar esos objetivos, el Consejo Popular de la ciudad promulgó la Resolución N.º 92/2026/NQ-HDND, con fecha del 27 de enero de 2026, sobre los mecanismos para atraer y aprovechar el talento, así como para crear una base de datos de personas talentosas.

Paralelamente, centros educativos como la Universidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Hanoi prestan especial atención a la actualización de los perfiles profesionales y a la formación continua en competencias digitales, inteligencia artificial y tecnologías verdes. Asimismo, la Unión de Jóvenes de Hanoi desempeña un papel de enlace entre la orientación profesional, la formación, las prácticas y la contratación laboral.

Esta conexión bidireccional y efectiva entre el conocimiento de los jóvenes y las necesidades reales está sentando bases sólidas para desarrollar recursos humanos altamente cualificados, al servicio de los objetivos de desarrollo sostenible de la capital./.

VNA
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