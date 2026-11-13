Condenan a prisión exfuncionario de provincia de Thanh Hoa por extracción ilegal de arena

Hanoi (VNA) – El Tribunal Popular de Hanoi condenó hoy a Le Duc Giang, exvicepresidente del Comité Popular de la provincia de Thanh Hoa, a tres años de prisión por violar las normas sobre gestión y uso de bienes estatales, causando pérdidas y despilfarro, en un caso relacionado con la extracción ilegal de arena y otros delitos conexos.



Tras dos días de juicio y deliberaciones, el tribunal también dictó sentencia contra otros 10 acusados implicados en el caso, relacionado con la sociedad anónima Thien An Phat Mineral y otras entidades. Los delitos imputados incluyen violaciones de las normas sobre gestión y uso de bienes estatales, extracción de recursos naturales y contabilidad, así como evasión fiscal.



Pham Van Hoanh, exsubdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Thanh Hoa, recibió una pena de 30 meses de prisión por el mismo delito que Le Duc Giang. Por su parte, Nguyen The Hung, exjefe de la División de Recursos Minerales de dicho departamento, y Nguyen Van Tam, antiguo especialista de la Oficina del Comité Popular provincial, fueron condenados a 26 y 24 meses de prisión, respectivamente, con suspensión de la ejecución de la pena.



Nguyen Xuan Tung, director de Thien An Phat, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por infringir las normas sobre explotación de recursos naturales y a cuatro años y seis meses por irregularidades contables que provocaron graves consecuencias. La pena total asciende a ocho años de prisión.



Los demás acusados recibieron condenas que van desde 15 meses de prisión con suspensión de la ejecución de la pena hasta siete años y seis meses de prisión efectiva.



Según la sentencia de primera instancia, las infracciones cometidas vulneraron gravemente la gestión estatal de los terrenos y los recursos minerales, causando pérdidas especialmente cuantiosas a los bienes del Estado.



Durante su mandato como vicepresidente del Comité Popular provincial, Le Duc Giang era responsable de supervisar el sector de los recursos naturales y minerales, así como las actividades del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Firmó documentos que autorizaban la transferencia de los derechos de explotación de la Mina n.º 2 y concedió a Thien An Phat una licencia de extracción de minerales en contravención de la normativa estatal. Estas actuaciones ocasionaron al Estado pérdidas superiores a 5.100 millones de VND (más de 198.000 dólares).



El tribunal consideró que Le Duc Giang, por ser el funcionario de mayor rango entre los acusados y tener autoridad para aprobar la transferencia de los derechos mineros y conceder la licencia de explotación, debía asumir una mayor responsabilidad por sus actos.



La sentencia también determinó que Nguyen Xuan Tung entregó 180 millones de VND a Le Duc Giang durante la tramitación de los procedimientos para transferir los derechos de explotación minera y obtener la correspondiente licencia.



Entre abril y noviembre de 2023, Thien An Phat extrajo más de 147.294 metros cúbicos de arena en estado natural, equivalentes a más de 165.705 metros cúbicos una vez extraída y removida. Sin embargo, Nguyen Xuan Tung y los accionistas de la empresa declararon únicamente 32.337 metros cúbicos, correspondientes a unos ingresos superiores a 4.900 millones de VND.



La empresa ocultó en sus registros contables los ingresos procedentes de la venta de más de 133.368 metros cúbicos de arena y no los declaró a efectos fiscales. Según las evaluaciones, la declaración fraudulenta de los volúmenes extraídos y de los ingresos por ventas ocasionó al Estado pérdidas superiores a 8.000 millones de VND en concepto de impuestos y tasas.



El tribunal consideró varias circunstancias atenuantes, entre ellas el reconocimiento de los hechos, la colaboración con las autoridades investigadoras, el arrepentimiento de los acusados y su disposición a reparar voluntariamente los daños ocasionados./.

VNA