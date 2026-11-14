Gia Lai refuerza el control de buques pesqueros para combatir la pesca ilegal

Gia Lai, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Gia Lai ha intensificado las medidas de control de los buques pesqueros y de sus operaciones de entrada y salida de los puertos, con el objetivo de corregir las deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



El Comité Popular provincial ha solicitado a los departamentos, organismos competentes y localidades costeras que se centren en resolver las deficiencias detectadas, especialmente en la gestión de los buques pesqueros y la supervisión de sus actividades en los puertos.



Según los resultados de las inspecciones intersectoriales, algunas localidades y unidades todavía presentan deficiencias en la gestión de los barcos que no reúnen las condiciones para operar, la trazabilidad de los productos pesqueros, el tratamiento de las infracciones y la aplicación de las políticas de apoyo a la retirada definitiva de los buques pesqueros.



El presidente del Comité Popular de Gia Lai, Pham Anh Tuan, exigió a los responsables de los organismos y unidades asumir directamente la dirección de las tareas pendientes, asignar claramente las responsabilidades y supervisar los resultados.



Subrayó que no se debe eludir la responsabilidad ni esperar instrucciones para resolver los asuntos que competen a sus respectivas autoridades.



En particular, el Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente debe revisar la situación de 184 buques pesqueros cuyas licencias de explotación han caducado o que aún no cuentan con ellas.



También tendrá que cotejar los datos de los sistemas VNFishbase, eCDT y VMS con los diarios electrónicos de pesca, así como corregir las deficiencias en el control de los expedientes de entrada y salida de los puertos y en la trazabilidad de los productos pesqueros.



El Mando de la Guardia Fronteriza provincial reforzará las inspecciones de las condiciones de los buques antes de autorizar su salida y supervisará el mantenimiento de la conexión de los dispositivos de seguimiento de buques (VMS). Se prohibirá estrictamente operar a las embarcaciones que no cumplan los requisitos establecidos.



Por su parte, la Policía provincial coordinará las labores de verificación y sanción de los casos de buques que, pese a haber sido dados de baja del registro, continúan operando, utilizan artes de pesca prohibidas o presentan indicios de infracciones legales.



En cuanto a las localidades costeras, las autoridades deberán revisar todos los buques que aún no estén registrados o cuyos documentos estén incompletos o hayan caducado, identificar claramente a sus propietarios y los lugares de fondeo, y asignar funcionarios responsables de su supervisión.



Asimismo, se reforzará el control de las embarcaciones que entran y salen de los puertos para impedir la pesca con artes no autorizadas, fuera de las zonas permitidas o mediante métodos prohibidos en lagunas, playas y puntos de desembarque provisionales.



La provincia también ha exigido agilizar la resolución de las ayudas destinadas a los buques que reúnen las condiciones para su retirada definitiva, completar los procedimientos de entrega, desmantelamiento y cancelación del registro, y evitar que las embarcaciones, motores y equipos sean reutilizados en actividades pesqueras contrarias a la normativa./.

VNA