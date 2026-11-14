Sa Pa promueve turismo inteligente y preserva identidad cultural

Lao Cai, Vietnam (VNA) - Con el objetivo de materializar su orientación de desarrollo “verde, con identidad propia, inteligente, civilizado y sostenible”, el barrio de Sa Pa, en la provincia norvietnamita de Lao Cai, está acelerando la transformación digital, preservando la identidad cultural de las comunidades étnicas y mejorando al mismo tiempo las infraestructuras y el paisaje urbano.

Las autoridades locales consideran que la aplicación coordinada de las resoluciones N.º 57-NQ/TW, sobre transformación digital nacional; N.º 80-NQ/TW, sobre desarrollo cultural, y N.º 26-NQ/TW, sobre el desarrollo turístico, constituye una de sus principales prioridades.

En el ámbito de la transformación digital, Sa Pa ha puesto en funcionamiento una plataforma de turismo digital a través de su sitio web y de la aplicación Sa Pa Tour. Asimismo, ha implantado aparcamientos inteligentes, pagos sin efectivo y etiquetas electrónicas para garantizar la trazabilidad del 100% de los productos OCOP (Cada comuna, un producto).

Desde septiembre de 2026, la localidad ha instalado cuatro quioscos inteligentes de consulta de información, equipados con pantallas táctiles, en zonas estratégicas como la Iglesia de Piedra. También ha desplegado una red wifi pública con capacidad para atender más de 2.000 conexiones simultáneas.

Belleza de Sa Pa. (Fuente: VNA)

Este sistema permite a los visitantes consultar por iniciativa propia información sobre alojamientos, gastronomía, calendarios de festivales, mapas y previsiones meteorológicas actualizadas en los propios lugares de interés, como la aldea de Cat Cat o la cima Fansipán.

Paralelamente al desarrollo de las infraestructuras digitales, la preservación cultural vinculada al turismo se está llevando a cabo de manera profunda. El 86,9% de las familias han sido reconocidas como familias culturalmente ejemplares, el 81,4% de los grupos residenciales han obtenido la categoría de unidades culturales y 14 de los 15 grupos residenciales cuentan con casas culturales.

El modelo “Espacio Cultural de Sa Pa”, gestionado por la Cooperativa Cultural de Conexión Comunitaria, reúne cinco áreas de exposición que recrean vívidamente la vida cotidiana, la arquitectura de las casas tradicionales de paredes de tierra apisonada, la herrería, el tejido de brocados y la cestería de cinco grupos étnicos minoritarios: Dao rojos, Mong, Tay, Xa Pho y Giay.

El modelo sitúa a las propias comunidades como protagonistas directas de las representaciones y de la atención a los visitantes, sentando las bases para que el número de turistas durante el período 2020-2025 creciera a un ritmo medio del 20% anual.

En los primeros nueve meses de 2026, Sa Pa recibió más de 3,55 millones de visitantes, lo que equivale al 75,7% de la meta anual, y obtuvo ingresos superiores a unos 864,5 millones de dólares procedentes del turismo y los servicios, equivalentes al 75,9 % del objetivo previsto.

Para aumentar el atractivo urbano, Sa Pa está ejecutando el proyecto “Construir y desarrollar el barrio de Sa Pa para convertirlo en la Tierra de las Flores” durante el período 2026-2029, que contempla la creación de cerca de 20.000 metros cuadrados de espacios paisajísticos florales en zonas públicas, calles, centros educativos y áreas residenciales.

El programa “Green Sa Pa”, puesto en marcha en agosto de 2026, mantiene las actividades de limpieza ambiental, plantación de árboles y tratamiento de residuos, con la participación de las autoridades, empresas, comunidades y visitantes.

Al mismo tiempo, la localidad acaba de iniciar las obras de 13 proyectos de infraestructura de transporte, renovación urbana, centros educativos y casas culturales, con una inversión total superior a 16,15 millones de dólares.

Entre ellos figuran tres obras prioritarias de renovación urbana, con un valor de cerca de 231 mil dólares: el sistema de alumbrado público de Ma Tra-Suoi Ho, las aceras del Mercado Cultural de Sa Pa y las infraestructuras de Ham Rong. Se prevé que estas obras concluyan durante el primer y segundo trimestres de 2027./.