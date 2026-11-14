Kuala Lumpur (VNA) - Vietnam desempeña un papel clave en la cooperación en la subregión del Mekong gracias a su capacidad para vincular las cuestiones de desarrollo económico con los desafíos de seguridad y estrategia regionales, afirmó el analista de política exterior, seguridad y estrategia Collins Chong Yew Keat, de la Universidad de Malaya.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Malasia, con motivo de la 49ª Cumbre de la ASEAN en Filipinas, el experto señaló que, como país situado aguas abajo del río Mekong, Vietnam se ve directamente afectado por la gestión de los recursos hídricos en los tramos superiores, el desarrollo de la energía hidroeléctrica, la degradación ambiental, el cambio climático y la intrusión salina.



Estos desafíos no solo repercuten en la producción agrícola, la seguridad alimentaria y los medios de vida de la población vietnamita, sino también en todo el Sudeste Asiático continental, ya que el Delta del Mekong constituye una zona de importancia estratégica para el suministro de alimentos, el comercio y las cadenas de suministro de la ASEAN.



Según Collins Chong, la contribución estratégica de Vietnam consiste en ayudar a la ASEAN a comprender que los problemas del Mekong no son únicamente desafíos de desarrollo de una subregión, sino que están directamente vinculados con la resiliencia económica y la seguridad de todo el bloque.



A través de mecanismos como la Comisión del Río Mekong (MRC), la Cooperación Lancang-Mekong (LMC), el Programa de Cooperación Económica de la Subregión del Gran Mekong (GMS), así como la colaboración con Japón y Corea del Sur, Vietnam contribuye a promover la conectividad de infraestructuras, la protección ambiental y la gestión de los desafíos transfronterizos.



El experto malasio subrayó que Vietnam tiene un interés directo en impulsar la transparencia en la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, el intercambio de datos hidrológicos y la coordinación de la gestión de los recursos hídricos, con el fin de garantizar un equilibrio de intereses entre los países de la cuenca.



Asimismo, el desarrollo de corredores de transporte que conecten Laos, Camboya y Tailandia con los puertos marítimos y centros de producción de Vietnam contribuirá a crear una red económica y logística más integrada en la subregión.



En cuanto a las perspectivas de crecimiento, Collins Chong consideró que Vietnam está reforzando su posición en las cadenas de suministro globales mediante la diversificación industrial, el desarrollo de las manufacturas de productos electrónicos, maquinaria y textiles, y una mayor integración comercial.



Sin embargo, el desafío consiste en pasar de ser un destino de producción a convertirse en un país con mayores capacidades tecnológicas, valor añadido nacional y capacidad para garantizar la seguridad de las cadenas de suministro. El programa destinado a desarrollar un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones en el delta del Mekong constituye un ejemplo de los esfuerzos por combinar la competitividad agrícola con los objetivos de desarrollo sostenible.



Al referirse a las relaciones entre Vietnam y Malasia, el analista señaló que ambos países cuentan con numerosas oportunidades para traducir su asociación estratégica integral en una cooperación más profunda en los ámbitos industrial y tecnológico.



Malasia posee fortalezas en electrónica, ensamblaje y prueba de semiconductores, servicios digitales y energía, mientras que Vietnam cuenta con una fuerza laboral técnica, una capacidad manufacturera en expansión y una amplia red de acuerdos comerciales internacionales. Ambos países podrían intensificar la cooperación en semiconductores, inteligencia artificial, comercio electrónico, ciberseguridad y aplicación de tecnologías a la producción, la logística y la agricultura.



Collins Chong también destacó el potencial de la cooperación en energías renovables entre Vietnam, Malasia y Singapur para contribuir a la iniciativa de la Red Eléctrica de la ASEAN, reforzando la seguridad energética y reduciendo las emisiones en la producción industrial.



A su juicio, el fortalecimiento de los vínculos en tecnología, investigación, formación de recursos humanos y cooperación entre empresas y universidades permitirá a Vietnam, Malasia y la ASEAN mejorar su posición en las cadenas de valor globales y avanzar gradualmente hacia la condición de centros de innovación y desarrollo tecnológico./.





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