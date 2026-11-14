Presidente del Parlamento asiste al 60 aniversario de la Universidad de Minería y Geología

Hanoi, 14 nov (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió esta mañana a la ceremonia por el 60 aniversario de la fundación de la Universidad de Minería y Geología (15 de noviembre de 1966-2026), ocasión en la que la institución recibió la Orden del Trabajo de tercera clase.



En representación de los dirigentes del Partido y del Estado, el titular de Legislativo entregó esta distinción a la universidad. Al acto asistieron también dirigentes de organismos centrales y locales, representantes diplomáticos, socios nacionales e internacionales, docentes, trabajadores y estudiantes de distintas generaciones.



Durante seis décadas, la institución se ha consolidado como un importante centro nacional de formación e investigación en ciencias de la Tierra, minería, geología, petróleo y gas, topografía y cartografía, obras subterráneas, tecnologías de la información y protección ambiental. Ha formado a decenas de miles de ingenieros, másteres y doctores, muchos de los cuales ocupan puestos relevantes en organismos estatales, fuerzas armadas, centros científicos y grandes grupos económicos.



La universidad también ha estrechado el vínculo entre investigación y práctica, con más de 4.000 contratos de servicios científico-tecnológicos, ingresos superiores a 1,2 billones de dong (46,8 millones de dólares) y cientos de publicaciones internacionales de prestigio. Sus expertos han contribuido además al asesoramiento y perfeccionamiento del sistema jurídico.



En su discurso, el presidente del Parlamento reconoció los logros de varias generaciones de docentes y estudiantes y destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido y las recientes resoluciones del Buró Político han definido objetivos estratégicos para impulsar el desarrollo rápido y sostenible, con la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y los recursos humanos de alta calidad como motores fundamentales.



En este contexto, instó a la universidad a dominar tecnologías para la exploración profunda del subsuelo y los recursos marinos, la extracción y el procesamiento avanzado de minerales estratégicos, la seguridad energética y la transición verde, así como mejorar la previsión y alerta temprana ante desastres naturales y los efectos del cambio climático.



También pidió renovar integralmente la educación universitaria, elevar la calidad de la formación conforme a estándares internacionales y modernizar los programas con enfoques interdisciplinarios que incorporen competencias digitales y de transición verde. Subrayó la necesidad de estrechar la conexión entre la formación, el trabajo de campo y las empresas, y preparar especialistas para nuevos ámbitos.



En materia de investigación, propuso priorizar tecnologías para la exploración y explotación de minerales estratégicos y tierras raras, la minería segura a grandes profundidades, la construcción subterránea urbana y los sistemas de alerta temprana frente a inundaciones repentinas y deslizamientos. Asimismo, llamó a orientar la investigación hacia nuevas áreas, valorando su aplicación práctica y su impacto socioeconómico.



Destacó el papel de los científicos de la universidad en el asesoramiento y la evaluación independiente, con aportes científicos y prácticos a la labor legislativa y de supervisión de la Asamblea Nacional en ámbitos como los recursos naturales, los minerales, la energía, la planificación del espacio marítimo y la protección de los ecosistemas.



Asimismo, instó a acelerar la transformación digital, modernizar la gestión y desarrollar bases de datos compartidas sobre geología, minería y geoespacio. La autonomía universitaria, señaló, debe ir acompañada de mecanismos de rendición de cuentas, publicidad y transparencia, además de un entorno académico íntegro que valore el talento y fomente la creatividad.



También hizo hincapié en fortalecer la organización del Partido y desarrollar el personal docente, creando condiciones adecuadas para atraer a científicos destacados y jóvenes profesores talentosos. A los estudiantes y alumnos de posgrado les pidió cultivar grandes aspiraciones, estudiar e investigar con diligencia y dominar la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo nacional.



Por último, instó al Ministerio de Educación y Formación, a los organismos centrales, a los grandes grupos de petróleo y gas, carbón y minerales, electricidad y productos químicos, así como a las autoridades de Hanoi y otras localidades, a seguir apoyando a la universidad y mejorar sus instalaciones para favorecer su desarrollo sostenible.



Con una trayectoria de seis décadas, reconocida como unidad Heroica del Trabajo y caracterizada por su espíritu de unidad e innovación, la Universidad de Minería y Geología está llamada a consolidarse como una institución de investigación multidisciplinaria de primer nivel, expresó el dirigente./.

VNA