Vietnam y Laos impulsan una cooperación parlamentaria más sustancial y eficaz

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Do Van Chien, recibió hoy en la sede parlamentaria a Bounchanh Sivongphanh, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y jefe de la Oficina de la Asamblea Nacional de Laos, quien encabeza una delegación de dicha oficina y de los consejos populares de las provincias laosianas fronterizas con Vietnam.



La visita se realiza con motivo de la XIII Conferencia de Intercambio de Experiencias entre las Oficinas de las Asambleas Nacionales de ambos países.



Al dar la bienvenida a la delegación laosiana, Do Van Chien expresó su satisfacción por el continuo desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Laos, que avanzan hacia una cooperación cada vez más profunda, sustancial y eficaz en todos los ámbitos.



Al valorar los resultados de la reciente visita oficial a Vietnam del presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, destacó que esta reafirmó los estrechos vínculos, la confianza y la determinación política de los dirigentes de ambos partidos, Estados y órganos legislativos para fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la conectividad estratégica entre los dos países.



Las conversaciones y reuniones entre los dirigentes de alto nivel de ambas partes también contribuyeron a definir orientaciones y medidas concretas para ampliar la cooperación integral y profundizar los vínculos bilaterales, señaló.



Do Van Chien expresó su confianza en que, a través de esta visita, las oficinas parlamentarias de ambos países seguirán intercambiando experiencias y mejorando la calidad de su labor de asesoramiento y apoyo a las actividades legislativas y de supervisión, la transformación digital y el funcionamiento de los órganos representativos locales. Estas iniciativas contribuirán a aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel y a profundizar la cooperación entre los dos parlamentos, materializando el contenido de la conectividad estratégica en las relaciones bilaterales.



Por su parte, Bounchanh Sivongphanh agradeció la cálida y solemne acogida brindada a la delegación e informó sobre los resultados de las conversaciones entre los responsables de las oficinas parlamentarias de ambos países y de la XIII Conferencia de Intercambio de Experiencias.



El funcionario laosiano subrayó que esta conferencia constituye una actividad de cooperación práctica que se ha mantenido eficazmente durante muchos años, contribuyendo a concretar los acuerdos entre las dos asambleas nacionales y a fortalecer la capacidad operativa de sus respectivas oficinas.



Expresó su confianza en que los vínculos parlamentarios seguirán desarrollándose con fuerza y manifestó su deseo de que ambas partes mantengan los intercambios de delegaciones de alto nivel y de otros niveles, implementen eficazmente los acuerdos de cooperación y refuercen la coordinación, las consultas y el apoyo mutuo en los foros parlamentarios regionales e internacionales.



Previamente, esa misma tarde, el miembro del Comité Central del Partido, secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de su Oficina, Le Quang Manh, sostuvo conversaciones con Bounchanh Sivongphanh.



Durante el encuentro, Le Quang Manh valoró los resultados de la XIII Conferencia de Intercambio de Experiencias, así como la eficacia de la cooperación bilateral en el intercambio de delegaciones, la puesta en común de experiencias, la formación de funcionarios y la coordinación para apoyar las actividades parlamentarias de ambos países.



Sobre la base de los resultados alcanzados, propuso seguir mejorando la cooperación en materia de asesoramiento y apoyo a las actividades legislativas y de supervisión, la reorganización del aparato institucional y la transformación digital.



La Oficina de la Asamblea Nacional de Vietnam está dispuesta a compartir experiencias sobre el desarrollo de un parlamento electrónico, la infraestructura digital, la gestión y explotación de datos y el funcionamiento de los sistemas técnicos al servicio de las actividades parlamentarias, afirmó.



Ambas partes acordaron revisar y evaluar próximamente la implementación del Memorando de Entendimiento firmado en 2022, a fin de actualizarlo y complementarlo según las necesidades prácticas; mantener la conferencia de intercambio de experiencias cada dos años; intensificar la formación de funcionarios y coordinarse en los foros parlamentarios multilaterales, especialmente en la Unión Interparlamentaria (UIP).



También acordaron coordinar la organización de actividades diplomáticas y conmemorativas con motivo de importantes aniversarios de las relaciones entre Vietnam y Laos en 2027.



Tras valorar el apoyo y el intercambio de experiencias de la Oficina de la Asamblea Nacional de Vietnam, Bounchanh Sivongphanh expresó su deseo de ampliar la colaboración en la formación de funcionarios, el intercambio profesional y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la oficina laosiana./.





VNA