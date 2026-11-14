Comunidad francófona, nuevo espacio para cooperación al desarrollo entre Camboya y Vietnam

Phnom Penh, 14 nov (VNA)- La XX Cumbre de la Francofonía, que Camboya acogerá en Phnom Penh los días 15 y 16 de noviembre, ofrece una oportunidad para que Camboya y Vietnam aprovechen sus vínculos históricos y culturales, amplíen los intercambios entre sus pueblos, fortalezcan la cooperación educativa y en formación profesional, y profundicen los lazos entre el Sudeste Asiático y el mundo francófono.



Así lo señaló Uch Leang, jefe interino del Departamento de Estudios de Asia, África y Oriente Medio del Instituto de Relaciones Internacionales de Camboya, perteneciente a la Real Academia de Camboya, en un artículo publicado la vispera en Khmer Times.



Uch Leang, quien también preside la Asociación de Ex-alumnos Camboyanos en Vietnam, escribió que Camboya y Vietnam ocupan una posición particular dentro de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), reflejo de sus vínculos históricos con la lengua francesa y la cultura francófona.



Actualmente, ambos países contribuyen a la presencia de la comunidad francófona en el Sudeste Asiático y constituyen importantes nexos entre la región y el conjunto del mundo francófono.



Se prevé que el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabece una delegación vietnamita de alto nivel a la cumbre. La visita pone de relieve la importancia que Vietnam concede a sus relaciones con la vecina Camboya y reafirma su compromiso con la Francofonía como plataforma para promover el diálogo, el entendimiento mutuo y las respuestas colectivas a los desafíos comunes en un entorno internacional en constante evolución.



Camboya se convirtió en miembro de pleno derecho de la OIF en octubre de 1993, después de participar como observador en la IV Cumbre en 1991. Esta adhesión marcó un hito importante en la integración internacional de Camboya, al abrir nuevas vías de participación multilateral y diversificación de sus relaciones exteriores.



A través de su participación en la Francofonía, Camboya ha fortalecido progresivamente sus alianzas internacionales y ampliado la cooperación en educación, ciencia, cultura y desarrollo de los recursos humanos, al tiempo que busca avanzar en sus objetivos generales de desarrollo socioeconómico.



Más de tres décadas después de su incorporación a la Francofonía, la celebración de la XX Cumbre en Camboya ofrece una plataforma para traducir su prolongado compromiso con la comunidad francófona en resultados concretos en materia de educación, desarrollo de competencias, intercambio cultural y desarrollo sostenible, señaló el experto.



Por su parte, Vietnam se incorporó en 1979 a la Agencia de Cooperación Cultural y Técnica (ACCT), antecesora de la OIF. La VII Cumbre de la Francofonía, celebrada en Hanoi en 1997, constituyó un hito histórico al ser la primera que tuvo lugar en Asia. La reunión impulsó el desarrollo institucional de la Francofonía y otorgó mayor importancia a la cooperación económica y al desarrollo socioeconómico, junto con sus prioridades tradicionales en materia de cultura, diálogo político y paz.



Uch Leang señaló que las relaciones entre Camboya y Vietnam se sustentan en los principios de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad duradera”.



A su juicio, existen tres ámbitos con especial potencial para convertir este impulso diplomático en resultados concretos.



El primero consiste en reforzar la coordinación en el seno de la Francofonía y de otros marcos multilaterales. Camboya y Vietnam podrían estrechar su colaboración con otros países francófonos de Asia para promover intereses comunes y desarrollar iniciativas prácticas en materia de comercio, inversión, seguridad alimentaria, transformación digital, adaptación al cambio climático y desarrollo de los recursos humanos.



Esta coordinación podría complementar la cooperación que ya mantienen en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de los mecanismos de cooperación subregional del Mekong.



El segundo ámbito es el desarrollo de la cooperación trilateral con socios francófonos. Al conectar instituciones y empresas vietnamitas y camboyanas con socios de toda la comunidad francófona, ambos países podrían explorar proyectos conjuntos en modernización agrícola, procesamiento de alimentos, educación, atención sanitaria, tecnología y desarrollo verde.



El tercero consiste en explorar la creación de cadenas de valor entre Camboya, Vietnam y los países francófonos. Los recursos agrícolas de Camboya, las capacidades de procesamiento y manufactura de Vietnam, y las redes logísticas y comerciales disponibles a través de los socios francófonos podrían sentar las bases para establecer alianzas de producción transfronterizas.



Estas oportunidades cobran mayor relevancia cuando Camboya y Vietnam se preparan para conmemorar en 2027 el 60.º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas.



El artículo concluye que el valor de la cooperación francófona no dependerá únicamente de los compromisos diplomáticos, sino también de la capacidad de ambos países para convertir sus aspiraciones compartidas en iniciativas concretas.



Al armonizar sus vínculos históricos con las prioridades de desarrollo actuales, Camboya y Vietnam pueden utilizar la Francofonía como un canal adicional para fortalecer sus relaciones bilaterales, ampliar sus alianzas internacionales y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en el Sudeste Asiático y más allá./.

VNA