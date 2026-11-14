Estudiantes mexicanos se acercan a los logros de desarrollo de Vietnam

Ciudad de México, 13 nov (VNA) – Una delegación de estudiantes destacados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) visitó la Embajada de Vietnam en México para conocer los principales logros socioeconómicos del país asiático, su experiencia en el proceso de Renovación (Doi moi) y su integración internacional, así como los factores que han contribuido a fortalecer su posición y prestigio en el escenario mundial.



Durante el encuentro, el embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai, presentó una panorámica de la historia, las tradiciones culturales y los principales hitos en la construcción, defensa y desarrollo de su país.



El diplomático resaltó que, tras cuatro décadas de implementación de la política de Renovación (1986-2026), Vietnam ha experimentado una profunda transformación, al pasar de ser una nación empobrecida y gravemente afectada por las consecuencias de la guerra a convertirse en una economía dinámica, de creciente dimensión y ampliamente integrada en los mercados regionales e internacionales.



El embajador Van Hai afirmó que estos resultados son fruto de una acertada política de renovación, del liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, de la unidad nacional, del espíritu de autosuficiencia y de las aspiraciones de desarrollo del pueblo vietnamita.

El embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai, regala “Aspiración de un Vietnam fuerte y próspero en la nueva era” al profesor Carlos Manuel López Alvarado, de la UNAM. (Fuente: VNA)

Asimismo, reiteró que Vietnam mantiene una política exterior de independencia y autodeterminación, basada en la multilateralización y diversificación de sus relaciones internacionales, así como en una integración activa y proactiva en la comunidad internacional.



En ese contexto, destacó la voluntad de Vietnam de ser amigo, socio confiable y miembro responsable de la comunidad internacional, principios que han contribuido a consolidar su prestigio y ampliar su papel en los asuntos regionales y mundiales.



Al referirse a las relaciones entre Vietnam y México, el embajador vietnamita señaló que ambos países comparten importantes coincidencias en sus visiones y objetivos de desarrollo, además de una tradicional amistad, un espíritu de solidaridad y el interés común de promover una cooperación que beneficie a sus respectivos pueblos.



Subrayó que, después de más de medio siglo del establecimiento de relaciones diplomáticas, los vínculos de amistad entre ambas naciones se han fortalecido continuamente, constituyendo una base sólida para ampliar la cooperación bilateral en diversos ámbitos.



El jefe de la misión diplomática vietnamita destacó especialmente el papel de las nuevas generaciones en la preservación y el fortalecimiento de estos lazos, al considerar que los jóvenes y estudiantes representan un puente fundamental de acercamiento entre ambos pueblos.



En ese sentido, expresó su deseo de que la juventud vietnamita y mexicana intensifique los intercambios académicos y culturales, profundice en el conocimiento mutuo de la historia y los avances de cada país, y promueva nuevas oportunidades de colaboración en la educación, la investigación científica y otros sectores de interés compartido.



También afirmó que la amistad cultivada a lo largo de generaciones podrá seguir fortaleciéndose sobre la base del entendimiento, la confianza y los vínculos entre los jóvenes de ambas naciones.



Durante el encuentro, Nguyen Van Hai también presentó el libro “Aspiración de un Vietnam fuerte y próspero en la nueva era”, una recopilación de artículos y discursos representativos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.



La obra constituye una fuente de información oficial sobre el pensamiento, la visión y las orientaciones estratégicas del Partido Comunista de Vietnam, y permite a los lectores internacionales comprender mejor las perspectivas, los objetivos y el camino de desarrollo del país asiático en la nueva etapa.



Por su parte, el profesor Carlos Manuel López Alvarado, en representación de los docentes y estudiantes de la UNAM, destacó que la visita constituye una valiosa oportunidad para que los estudiantes universitarios y las nuevas generaciones de mexicanos profundicen sus conocimientos sobre Vietnam, una nación que, pese a la distancia geográfica, ha despertado durante décadas la admiración del pueblo mexicano por su valentía, espíritu de resistencia, perseverancia y dignidad nacional.



Asimismo, señaló que el intercambio permite a los jóvenes acercarse a una visión más amplia del Vietnam contemporáneo, caracterizado por profundas transformaciones y notables avances en su desarrollo económico y social.



Al destacar las similitudes entre las orientaciones y políticas de desarrollo de ambos países, López Alvarado subrayó que el pueblo mexicano, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene su compromiso con un modelo de desarrollo inclusivo, centrado en las personas y orientado a garantizar una distribución más equitativa de sus beneficios.



En este sentido, consideró que la experiencia vietnamita en la combinación del crecimiento económico con el progreso y la justicia social ofrece importantes referencias para México.



La sesión de preguntas y respuestas se desarrolló en un ambiente dinámico y participativo, con numerosas intervenciones de los estudiantes sobre los factores que explican los logros de Vietnam, las posibilidades de mantener un elevado ritmo de crecimiento económico con criterios de inclusión y sostenibilidad, y el papel de la juventud en el desarrollo nacional.



Los universitarios mostraron especial interés por las políticas de bienestar social y las medidas destinadas a garantizar el acceso de la población a los servicios esenciales, entre ellas la gratuidad de la educación en las escuelas públicas y la implementación de exámenes médicos periódicos a partir de 2026.



Los intercambios permitieron a los integrantes de la delegación comprender mejor cómo Vietnam articula sus objetivos de crecimiento económico con la mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento de la protección social.



Fundada en 1910, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las instituciones públicas de educación superior más prestigiosas de América Latina. Entre sus egresados destacan los premios Nobel Octavio Paz (Literatura, 1990), Alfonso García Robles (Paz, 1982) y Mario Molina (Química, 1995), así como la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.



La visita de los estudiantes de la UNAM a la Embajada de Vietnam contribuyó a ampliar sus conocimientos sobre los logros y el desarrollo del país asiático, fortalecer el entendimiento mutuo y promover los tradicionales lazos de amistad y cooperación entre Vietnam y México./.