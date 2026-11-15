Presidente de Chile llega a Hanoi para una visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) – El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa llegaron esta mañana a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam del 15 al 17 de noviembre, por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge.



En el aeropuerto internacional de Noi Bai, la delegación chilena fue recibida por el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan; la viceministra de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Hang; y el embajador de Vietnam en Chile, Nguyen Viet Cuong.



Acompañan al mandatario chileno la ministra de Relaciones Exteriores, Franciso Pérez Mackenna; la embajadora de Chile en Vietnam, Nasly Bernal; el ministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; el ministro de Agricultura, Jaime Campos; el presidente del Consejo de Administración de Fundación Chile, Julio Pertuzé; y el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler.



La visita se produce en el año en que Vietnam y Chile conmemoran el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, el 25 de marzo de 1971, con diversas actividades. En este contexto, contribuirá a dar un nuevo impulso a la Asociación Integral entre ambos países, consolidada en múltiples ámbitos.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, recibe al presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa, en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, en Hanoi. (Foto: VNA)



El embajador de Vietnam en Chile, Nguyen Viet Cuong, señaló que esta es la primera visita oficial de José Antonio Kast a Vietnam como jefe de Estado. Según el diplomático, constituye un hito en las relaciones bilaterales y una oportunidad para que los dirigentes de ambos países hagan balance de los 55 años de vínculos, definan las orientaciones de la próxima etapa de la Asociación Integral y mejoren la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes.



La visita también tiene una dimensión multilateral, ya que ambos países son miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP). Nguyen Viet Cuong destacó que la presidencia vietnamita del CPTPP en 2026 y la celebración de la Cumbre de APEC en Vietnam en 2027 ofrecen oportunidades para fortalecer la coordinación con los socios latinoamericanos, entre ellos Chile.



Sobre la base de la amistad tradicional, la confianza política y la voluntad de los dirigentes de ambos países, la visita busca profundizar la cooperación bilateral y contribuir a estrechar los vínculos de Vietnam con América Latina y el Caribe./.