49ª Cumbre de la ASEAN: Vietnam propone tres orientaciones estratégicas para reforzar la cooperación

Manila (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso hoy tres orientaciones estratégicas para reforzar la cooperación de la ASEAN, centradas en mantener la paz y la estabilidad, promover un desarrollo dinámico y resiliente y fortalecer la identidad común para construir una Comunidad cohesionada y sostenible.



La propuesta fue presentada durante la sesión plenaria de la 49ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Manila tras la ceremonia inaugural, con la participación de los dirigentes de los Estados miembros y de invitados del país que ejerce la presidencia de la asociación.



En la cita de apertura, el presidente filipino, Ferdinand Marcos, dio la bienvenida a los dirigentes de la ASEAN y sus socios bajo el lema “Navegando juntos hacia nuestro futuro común”. Subrayó que la unidad, la responsabilidad compartida y el compromiso con objetivos comunes permitirán al bloque afrontar las tensiones geopolíticas, la inestabilidad económica, el cambio climático y las amenazas transnacionales, y avanzar en sus tres prioridades: garantizar la paz y la seguridad regionales, promover la prosperidad y mejorar el bienestar de la población.



Durante el acto, los dirigentes presenciaron la presentación del nuevo símbolo de la ASEAN tras la incorporación oficial de Timor-Leste como undécimo miembro, el depósito del Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Economía Digital (DEFA) ante el secretario general de la asociación y la entrega del Premio ASEAN 2026 a Hla Hla Aung, de Myanmar, por sus contribuciones al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y la respuesta ante desastres.



Al intervenir en la sesión plenaria, el primer ministro Le Minh Hung señaló que, pese a las oportunidades estratégicas para avanzar, la ASEAN afronta desafíos que exigen mayor unidad, determinación y visión común. En este sentido, propuso tres orientaciones para reforzar la cooperación del bloque.



La primera es garantizar un entorno de paz y estabilidad para el desarrollo, mediante el diálogo, la confianza y el uso de principios y normas comunes para resolver diferencias. También pidió fortalecer la cooperación en defensa, seguridad y derecho, aplicar eficazmente el Foro de Asesores Jurídicos de la ASEAN sobre Derecho Internacional Público (AFLA) y acelerar la elaboración de un código de coordinación e intercambio de información para responder a emergencias. Asimismo, agradeció el apoyo de los países a la declaración propuesta por Vietnam para reforzar el papel de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la respuesta y el socorro ante desastres.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la sesión plenaria de la 49.ª Cumbre de la ASEAN. (Foto: VNA)



La segunda consiste en promover un desarrollo dinámico, innovador y resiliente, priorizando la aplicación del DEFA, la atracción de inversiones de calidad y una mayor participación en las cadenas de suministro regionales y mundiales. Vietnam está dispuesto a contribuir a la interconexión de la Red Eléctrica de la ASEAN (APG) y la Iniciativa Energética de Manila (MEI), así como a impulsar la iniciativa “Espacio para el desarrollo y la resiliencia”, que busca aprovechar los datos espaciales y conectar la investigación, la formación, las empresas y la inversión para desarrollar la economía espacial regional.



La tercera apunta a fortalecer la identidad común y construir una Comunidad ASEAN cohesionada y sostenible, mediante el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, especialmente en competencias digitales, la movilidad laboral y la protección social. Le Minh Hung también respaldó la conclusión de las negociaciones para establecer el Centro de la ASEAN para las Situaciones Médicas de Emergencia y las Enfermedades Emergentes (ACPHEED), con vistas a ponerlo en funcionamiento cuanto antes, y propuso que el bloque sea pionero en la aplicación del “Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible”, dando prioridad a las industrias culturales y creativas.



Al evaluar la cooperación en 2026, los dirigentes destacaron los avances alcanzados en los ámbitos político, de seguridad, económico y sociocultural, incluidos el fortalecimiento del papel central de la ASEAN, la cooperación marítima, la respuesta a amenazas transnacionales y la protección social. También resaltaron los progresos en la integración económica, con la actualización del Acuerdo de Comercio de Mercancías de la ASEAN (ATIGA) y la firma del DEFA.



De cara al futuro, acordaron convertir los objetivos de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 en resultados concretos, preservar la unidad y la estabilidad regionales y reforzar la lucha contra las estafas en línea, la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, abogaron por fortalecer la resiliencia mediante la facilitación del comercio, la seguridad de las cadenas de suministro, la energía, los alimentos y el agua, así como por ampliar los acuerdos de libre comercio y mantener una cooperación equilibrada y mutuamente beneficiosa con los socios, basada en el derecho internacional, el diálogo y la diplomacia preventiva.



Al cierre de la sesión plenaria, aprobaron y tomaron nota de 87 documentos sobre los tres pilares de la Comunidad, relativos, entre otros temas, a la seguridad comercial, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante la inteligencia artificial, el suministro de petróleo y la respuesta ante desastres./.