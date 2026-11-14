Vietnam propone establecer lista de proyectos prioritarios de infraestructura de ASEAN

Manila (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó a la ASEAN a identificar correctamente las prioridades, utilizar con eficiencia los recursos y ejecutar con éxito los proyectos de infraestructura, al pronunciar un importante discurso en la Cumbre Empresarial y de Inversión de la agrupación (ABIS) 2026, celebrada hoy en Filipinas.

El primer ministro Le Minh Hung y los delegados de la Cumbre Empresarial y de Inversión de la ASEAN 2026 (Foto: VNA)





La ABIS 2026 tiene lugar los días 14 y 15 de noviembre, en el marco de la 49.ª Cumbre de la ASEAN, en Manila, Filipinas. Se trata del principal evento anual del Consejo Asesor Empresarial de la ASEAN (ASEAN-BAC) y también del mayor encuentro económico y comercial de la comunidad empresarial del bloque.



Bajo el lema “ASEAN: Construir juntos nuestro futuro en la era de la inteligencia”, la ABIS 2026 se centra en la integración económica, comercial y de inversiones; la seguridad energética y alimentaria; el desarrollo industrial, las infraestructuras y la economía creativa; la transformación digital, la inteligencia artificial y la economía digital; así como el crecimiento inclusivo y el desarrollo de los recursos humanos.



Al intervenir en el noveno panel de debate, el jefe de Gobierno vietnamita señaló que la sesión dedicada al desarrollo de infraestructuras para la economía del futuro de la ASEAN refleja la necesidad estratégica del bloque de construir una red de conectividad regional integrada, sincronizada, moderna, inteligente y sostenible, con el fin de elevar la competitividad, fomentar la innovación e impulsar nuevos motores de crecimiento.



Afirmó que, para alcanzar este objetivo, la ASEAN debe ir más allá de la movilización de mayores recursos financieros o la construcción de nuevas infraestructuras. Lo más importante es identificar correctamente las prioridades, utilizar eficientemente los recursos y ejecutar con éxito los proyectos de infraestructura regional.



En este sentido, propuso que el Plan Estratégico de Conectividad de la ASEAN 2026-2035 se centre en cuatro prioridades fundamentales.



La primera es la conectividad transfronteriza del transporte y la logística. El bloque debe pasar del desarrollo de proyectos aislados a la creación de corredores económicos interconectados que articulen el transporte, la producción, la logística, el comercio y las redes de ciudades inteligentes. Al mismo tiempo, es necesario mejorar la calidad, la sostenibilidad y la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático y los nuevos riesgos.



La segunda prioridad es la conectividad energética. Según el primer ministro vietnamita, es necesario fortalecer las infraestructuras energéticas regionales, diversificar las fuentes de suministro e impulsar la transición energética sostenible. En particular, la Red Eléctrica de la ASEAN (ASEAN Power Grid - APG) desempeñará un papel estratégico como infraestructura vertebral para garantizar la seguridad energética regional, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible.



La tercera es la conectividad digital. Se debe construir un ecosistema digital regional seguro, fluido e inclusivo. El Acuerdo Marco sobre Economía Digital de la ASEAN (DEFA), firmado durante esta cumbre, supondrá un importante avance en la armonización de políticas, la reducción de los costos de transacción y el fortalecimiento de la capacidad de las empresas de la región para elevar su productividad e integrarse más profundamente en las cadenas de valor regionales y mundiales.



La cuarta prioridad es la conectividad institucional y entre los pueblos. El dirigente vietnamita señaló que es necesario intensificar los esfuerzos para armonizar las normas y simplificar los procedimientos aduaneros, especialmente mediante el aprovechamiento máximo de la Ventanilla Única de la ASEAN, el aumento de la eficiencia del Sistema de Tránsito Aduanero de la ASEAN (ACTS) y el avance de los mecanismos de reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados de la ASEAN (AAMRA). Asimismo, se deben reforzar los vínculos en educación, ciencia y tecnología, así como los intercambios de recursos humanos altamente cualificados.



Le Minh Hung afirmó que, para materializar estas prioridades, la ASEAN debe actuar de manera conjunta y dar un paso decisivo de las visiones y los compromisos a los programas y proyectos concretos.



Al proponer cuatro líneas de acción, señaló que el bloque debería elaborar una lista de proyectos prioritarios de infraestructura estratégica hasta 2040. Para ello, es necesario seleccionar proyectos estratégicos de conectividad regional centrados en corredores de transporte transfronterizos, logística, redes eléctricas, infraestructuras digitales y ciudades inteligentes sostenibles. También se deben definir claramente los objetivos, los recursos financieros, los plazos y los planes de financiación, y clasificar los proyectos según su grado de preparación para la ejecución.



También destacó la necesidad de fortalecer la coordinación de los proyectos transfronterizos mediante una estrecha colaboración entre los Estados miembros desde las etapas de planificación y diseño hasta su ejecución, así como la armonización de las normas técnicas y jurídicas y de los mecanismos para compartir los costos y beneficios.



Otra línea de acción consiste en desarrollar un ecosistema de preparación de proyectos y movilizar recursos financieros regionales. La ASEAN debe reforzar la asistencia técnica, los estudios de viabilidad, la asesoría financiera y la evaluación de riesgos. Al mismo tiempo, necesita conectar a los gobiernos, los bancos de desarrollo, los fondos de inversión, las instituciones financieras y el sector privado.



Además, prosiguió el primer ministro, el sector privado debe ser considerado un socio sustancial. Es necesario crear condiciones para que las empresas privadas participen más profundamente, de modo que puedan aportar no solo capital, sino también tecnología, innovación, capacidad de gestión y eficiencia operativa.



Compartió que, mientras el Gobierno vietnamita realiza grandes esfuerzos para alcanzar un crecimiento de dos dígitos en 2026 y los años posteriores, considera el desarrollo de infraestructuras modernas e integradas como un avance estratégico y un motor fundamental para impulsar un crecimiento rápido y sostenible.



Vietnam está acelerando el desarrollo de su red de autopistas, puertos marítimos, principales proyectos ferroviarios, aeropuertos internacionales e infraestructuras de generación y transmisión de electricidad. También realiza importantes inversiones en energía, logística e infraestructuras digitales, amplía la cobertura de la red 5G para llegar a más del 90% de la población y estudia activamente el desarrollo de la tecnología 6G, añadió.



Al destacar que Vietnam se encuentra en la intersección de numerosos corredores económicos y cadenas de suministro regionales, Le Minh Hung afirmó que el país está comprometido con el desarrollo de infraestructuras en paralelo con el fortalecimiento de la conectividad de la ASEAN.



Vietnam está dispuesto a acompañar a las empresas y los socios internacionales, eliminar decididamente los obstáculos y promover un entorno de inversión y negocios estable y favorable, afirmó.



Expresó su confianza en que, con el espíritu de una conectividad sustancial, una movilización eficiente de los recursos y una acción conjunta, se construirá una ASEAN dinámica, resiliente e inclusiva, que aporte beneficios prácticos y duraderos a la población, las empresas y toda la región./.



