Política

Líderes de Vietnam y Laos se reúnen al margen de la Cumbre de la Francofonía

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. acuerdan impulsar la cooperación integral, los proyectos estratégicos y los intercambios entre ambos países.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (derecha), se reúne con el secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (derecha), se reúne con el secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) – Al margen de la XX Cumbre de la Francofonía, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió esta mañana en Phnom Penh con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de ese país, Thongloun Sisoulith.

El mandatario vietnamita felicitó a Laos por los logros alcanzados en la construcción y el desarrollo nacional y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Thongloun Sisoulith, el pueblo laosiano seguirá fortaleciendo la unidad y el espíritu de autosuficiencia para cumplir los objetivos estratégicos del XII Congreso del Partido. Reafirmó el firme apoyo de Vietnam al desarrollo de Laos y destacó que los logros de cada país son también logros comunes de ambas naciones.

Por su parte, Thongloun Sisoulith reafirmó la importancia que Laos concede a las relaciones con Vietnam y su voluntad de trabajar conjuntamente para profundizar los vínculos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica, considerados un patrimonio invaluable y un factor importante para el éxito de la revolución de cada país.

Ambos dirigentes destacaron los avances positivos de la cooperación bilateral y acordaron seguir otorgando máxima prioridad a la consolidación y el desarrollo de las relaciones especiales Vietnam-Laos. También coincidieron en reforzar los contactos de alto nivel y aplicar eficazmente las declaraciones conjuntas, acuerdos y planes de cooperación entre ambos Partidos y Estados.

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Panorama del encuentro. (Foto: VNA)


Acordaron renovar las modalidades de cooperación para elevar su calidad y eficacia, con resultados concretos, así como intensificar el intercambio de información y experiencias en la aplicación de las resoluciones de los respectivos congresos partidistas.

También abogaron por promover la cooperación económica, aumentar el comercio, atraer inversiones eficaces, fortalecer la conexión entre ambas economías y acelerar proyectos estratégicos, especialmente de transporte y energía, como el ferrocarril Vientiane-Vung Ang, la autopista Hanoi-Vientiane y el oleoducto y sistema de depósitos de combustible Vietnam-Laos.

En educación y formación, ambos dirigentes valoraron los avances en la capacitación de cuadros y el intercambio teórico y de experiencias, y reafirmaron la necesidad de fortalecer el desarrollo de recursos humanos, especialmente de alta calidad, como un ámbito estratégico y de largo plazo para las relaciones bilaterales.

Asimismo, acordaron intensificar la divulgación sobre la tradición de solidaridad especial, los intercambios entre los pueblos y, especialmente, entre las generaciones jóvenes. También coordinarán las actividades del Año de la Solidaridad y Amistad Vietnam-Laos 2027, con motivo del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas y el 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos.

Con motivo del encuentro, el secretario general y presidente To Lam felicitó al Partido, el Estado y el pueblo de Laos por el 51 aniversario del Día Nacional de Laos y expresó sus deseos de que el país siga cosechando nuevos logros en la construcción, defensa y desarrollo nacional./.

VNA
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