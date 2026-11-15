Internacional

Líder vietnamita asiste a la apertura de la XX Cumbre de la Francofonía en Camboya

El secretario general y presidente To Lam encabeza la delegación vietnamita en la XX Cumbre de la Francofonía, inaugurada en Phnom Penh con representantes de cerca de 90 países para debatir sobre paz, cooperación y desarrollo sostenible.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con los jefes de las delegaciones participantes, asiste a la ceremonia de apertura de la XX Cumbre de la Francofonía. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con los jefes de las delegaciones participantes, asiste a la ceremonia de apertura de la XX Cumbre de la Francofonía. (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabezó esta mañana una delegación de alto nivel para asistir a la sesión inaugural de la XX Cumbre de la Francofonía, celebrada en Phnom Penh bajo el lema “Reinvertir en la paz para una prosperidad compartida y una estabilidad sostenible”.

La ceremonia de bienvenida estuvo presidida por el rey de Camboya, Norodom Sihamoni; el primer ministro Hun Manet y su esposa; y la secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Louise Mushikiwabo. Al evento asistieron representantes de cerca de 90 países, incluidos 25 jefes de Estado y de Gobierno, así como responsables de instituciones francófonas y organizaciones internacionales y regionales.

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El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, (izquierda), junto con otros delegados, en la cita. (Foto: VNA)


En su discurso inaugural, Louise Mushikiwabo destacó la actualidad del tema de la cumbre en un contexto internacional marcado por cambios rápidos y complejos. Señaló que la Francofonía debe reforzar su papel no sólo como espacio común de lengua y cultura, sino también como foro para promover el diálogo, generar confianza y fortalecer la solidaridad y la cooperación. De esta manera, podrá contribuir a prevenir y resolver conflictos, preservar la paz y sentar las bases de un desarrollo sostenible y una prosperidad compartida.

La secretaria general también informó sobre las iniciativas para promover la cooperación económica y la integración laboral, incluida la puesta en marcha, en 2027, de un portal de información destinado a apoyar a los jóvenes francófonos.

Por su parte, el rey Norodom Sihamoni expresó el honor de Camboya por acoger la cumbre, que regresa a Asia-Pacífico después de la VII edición celebrada en Hanoi. Subrayó la importancia del evento para su país y la comunidad francófona, e instó a transformar los compromisos políticos en acciones concretas que favorezcan el diálogo y la cooperación.

El primer ministro Hun Manet reafirmó el compromiso de Camboya con los valores y objetivos de la Francofonía y propuso tres iniciativas: establecer una red para la prevención de conflictos y la mediación, desarrollar un programa sobre inteligencia artificial que conecte a universidades francófonas y crear en Phnom Penh un Centro de Cooperación Económica de la Francofonía para vincular empresas e inversores.

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La ceremonia de apertura de la XX Cumbre de la Francofonía en Phnom Penh. (Foto: VNA)


El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el multilateralismo, el respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y destacó la contribución de la comunidad francófona al diálogo, la reconciliación, la diversidad cultural y los intercambios entre los pueblos. También llamó a fortalecer la unidad y los consensos, así como ampliar la cooperación en educación, formación, innovación, comercio e inversión. Asimismo, valoró la continuidad de FrancoTech, el Foro Francófono de Innovación, organizado por Camboya.

La cumbre se celebra los días 15 y 16 de noviembre. Además de la sesión plenaria sobre el tema central, los dirigentes mantendrán una reunión a puerta cerrada bajo el lema “Consolidar la paz: unir esfuerzos y aprovechar la diversidad de fortalezas de la Francofonía”. También examinarán la admisión de nuevos miembros, las orientaciones de desarrollo de la OIF y la elección de su secretario general para el mandato 2027-2030.

En paralelo, se desarrollan diversas actividades, entre ellas FrancoTech, la Aldea Cultural de la Francofonía, el Foro de Empresarios Francófonos y la Conferencia de Universidades Miembros de la Francofonía de Asia-Pacífico./.

VNA
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