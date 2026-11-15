Turismo

Nueva ruta aérea directa conecta Rusia con Vietnam

La aerolínea vietnamita Sun Phu Quoc Airways (SPA) inicia cuatro vuelos semanales entre Moscú y Phu Quoc, con planes de aumentar la frecuencia a seis en 2027.

Sun PhuQuoc Airways realiza su vuelo directo inaugural desde el Aeropuerto Internacional Sheremetyevo de Moscú hasta la isla de Phu Quoc el 14 de noviembre. (Foto: SPA)
Sun PhuQuoc Airways realiza su vuelo directo inaugural desde el Aeropuerto Internacional Sheremetyevo de Moscú hasta la isla de Phu Quoc el 14 de noviembre. (Foto: SPA)

Moscú (VNA) – La aerolínea vietnamita Sun Phu Quoc Airways (SPA) inauguró el 14 de noviembre su primera ruta directa entre Moscú y la isla de Phu Quoc, con un vuelo desde el aeropuerto internacional de Sheremetyevo que operó con todos los asientos ocupados.

Durante la temporada de invierno de este año, la compañía prevé ofrecer cuatro vuelos semanales, frecuencia que aumentará a seis a partir de 2027 y se mantendrá hasta finales de marzo.

Según corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú, esta es la primera incursión de Sun Phu Quoc Airways en el mercado ruso. La empresa turística Anex es su principal agente en el país euroasiático. La conexión Moscú-Phu Quoc constituye el primer destino europeo de la aerolínea y una de las rutas más largas de su red.

Los vuelos se operan con aviones Airbus A330, con capacidad para 247 pasajeros distribuidos en tres clases: Turista, Turista Premium y Business. El trayecto de Moscú a Phu Quoc dura nueve horas y 45 minutos, mientras que el vuelo de regreso requiere 10 horas y 55 minutos.

Anex señaló que esta conexión directa ofrecerá nuevas oportunidades a los turistas para disfrutar de vacaciones de alto nivel en Phu Quoc y anunció que ampliará las ventajas de su programa Anex Priority en la isla.

Según el anuncio, los pasajeros de Sun Phu Quoc Airways podrán acceder a diversos beneficios, como entradas gratuitas al parque temático Sun World Hon Thom, que incluyen un viaje en teleférico y una visita al Puente de los Besos; descuentos del programa “Un billete, un millón de alegrías”, y una tarjeta eSIM gratuita con 5 GB de datos, válida durante las 24 horas posteriores a su activación.

Con esta nueva conexión, Phu Quoc dispone ya de enlaces aéreos con 11 ciudades rusas, entre ellas Kazán, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Vladivostok, Ekaterimburgo, Ufá e Irkutsk./.

VNA
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