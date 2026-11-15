Turismo

Da Nang digitaliza su gastronomía para atraer a más turistas internacionales

La ciudad de Da Nang utiliza mapas digitales, comercio electrónico y pagos sin efectivo para promover sus especialidades y ampliar su atractivo turístico.

En el mercado Con. (Fuente: VNA)
En el mercado Con. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - Da Nang impulsa la digitalización de su gastronomía mediante plataformas de comercio electrónico y servicios en línea, con el objetivo de construir una ciudad turística inteligente, reforzar su identidad cultural y ampliar su proyección internacional.

La incorporación de los valores gastronómicos de la región central al entorno digital no sólo abre nuevas oportunidades de promoción y dinamiza la economía local, sino que también contribuye a posicionar la ciudad en el mapa turístico mundial.

En el marco del Festival Da Nang Food Tour 2026, el Mapa Gastronómico Digital (Food Map), integrado en una aplicación móvil, ha geolocalizado más de 200 puestos representativos y los ha conectado con una amplia red de establecimientos de restauración de la ciudad.

Asimismo, el modelo «Mercado Con en transformación digital», impulsado por Grab en coordinación con la Junta de Administración del mercado Con, ha ayudado a los comerciantes a abrir tiendas en GrabFood y GrabMart y les ha proporcionado formación en competencias digitales, gestión de pedidos, embalaje y pagos sin efectivo.

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En el mercado Con. (Fuente: VNA)

El director ejecutivo de Grab Vietnam, Ma Tuan Trong, señaló que el programa facilita a los pequeños comerciantes el acceso a la tecnología y la ampliación de sus canales de venta, al tiempo que promueve los productos OCOP (Cada comuna, un producto) y las especialidades locales mediante diversas campañas promocionales.

Tras la fase inicial, Da Nang y Grab evaluarán los resultados comerciales, el volumen de ventas y las opiniones de los consumidores para perfeccionar el modelo y extenderlo a otras zonas con una alta concentración de pequeños negocios.

Por otra parte, el Centro de Promoción Turística de Da Nang, en colaboración con ShopeeFood, desarrolla el Mapa Gastronómico Digital del Turismo de Da Nang como parte de un ecosistema turístico digital multiplataforma, destinado a facilitar a los visitantes la búsqueda y el acceso a experiencias gastronómicas locales.

Uno de los aspectos destacados de esta herramienta es la transparencia, ya que los datos sobre el origen y la procedencia de los productos agrícolas y las especialidades regionales se sincronizan mediante códigos QR.

Al referirse a las orientaciones de desarrollo, la vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, subrayó que la promoción de la gastronomía en plataformas digitales debe vincularse con la marca del destino y la preservación de la cultura local.

En este sentido, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo deberá elaborar criterios para seleccionar establecimientos gastronómicos representativos y verificar rigurosamente sus datos y relatos de marca antes de incorporarlos a la aplicación. También tendrá que conectarlos con las plataformas de turismo inteligente y elevar el Festival Da Nang Food Tour a una proyección internacional.

De cara al futuro, la subdirectora del Departamento de Industria y Comercio de Da Nang, Do Thi Quynh Tram, informó de que esta entidad dirigirá la selección de diez mercados tradicionales representativos para desarrollar el modelo «Mercado Gastronómico de Da Nang», centrado en la digitalización de los puestos, la implantación de pagos sin efectivo y el control de la seguridad alimentaria.

Asimismo, el Departamento conectará los productos OCOP y las especialidades locales con ShopeeFood y coordinará estudios para desarrollar la «Tarjeta Gastronómica de Da Nang» como herramienta de promoción dirigida a los turistas.

La combinación de tecnologías modernas y cultura gastronómica tradicional está transformando la oferta turística de la ciudad y favoreciendo el paso de un modelo convencional de información a un ecosistema digital integrado, que busca ofrecer a los visitantes experiencias más seguras, cómodas y sostenibles./.

VNA
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