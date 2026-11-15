Política

Canciller vietnamita preside un debate sobre paz, prosperidad y estabilidad en Cumbre de Francofonía

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, plantea reforzar el diálogo, promover el desarrollo inclusivo y convertir la diversidad en una fortaleza de la comunidad francófona.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, preside la mesa redonda. (Foto: VNA)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, preside la mesa redonda. (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, presidió hoy una mesa redonda sobre paz, prosperidad común y estabilidad sostenible, en el marco de la XX Cumbre de la Francofonía, celebrada en Phnom Penh, Camboya.

En el debate participaron altos dirigentes de Rumanía, República Centroafricana, Andorra, Nueva Caledonia y Togo. Los asistentes intercambiaron propuestas para aprovechar las fortalezas y la diversidad de la comunidad francófona en favor de la paz, la solidaridad y la prosperidad compartida.

En su discurso, el canciller vietnamita afirmó que, ante las profundas transformaciones mundiales, la paz, la estabilidad y la cooperación son tanto objetivos comunes como condiciones indispensables para el desarrollo sostenible. En este sentido, propuso tres orientaciones prioritarias.

La primera consiste en fortalecer la solidaridad, el diálogo y la confianza, así como ampliar la cooperación en prevención de conflictos, mediación, solución pacífica de controversias y reconstrucción posconflicto. Vietnam propuso organizar un foro sobre consolidación de la paz.

La segunda apunta a invertir en las personas y el desarrollo inclusivo, y promover la cooperación económica, especialmente en ciencia, tecnología e innovación.

La tercera busca convertir la diversidad en una fortaleza mediante compromisos concretos, recursos y mecanismos de implementación. Para ello, la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) debe definir las prioridades de su Programa de Cooperación 2028-2031 en consonancia con las necesidades reales y el potencial de sus miembros.

Durante el intercambio, el presidente rumano, Nicusor Dan, destacó la necesidad de intensificar la cooperación económica mediante delegaciones comerciales y actividades de conexión empresarial. También propuso priorizar la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y las energías renovables, además de movilizar financiación para proyectos conjuntos.

El presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, compartió experiencias de reconstrucción tras conflictos armados y propuso reforzar los mecanismos de diplomacia preventiva de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. Subrayó que la paz es indispensable para el desarrollo económico inclusivo y la reducción de la pobreza, y pidió apoyar el emprendimiento y la formación profesional de los jóvenes.

Por su parte, el primer ministro de Andorra, Xavier Espot Zamora, resaltó la contribución de los países pequeños a la cooperación multilateral y el papel de los jóvenes en la construcción y consolidación de la paz. El canciller de Togo, Robert Dussey, instó a fortalecer la cooperación económica y ampliar el apoyo financiero a los países en desarrollo, mientras que el presidente del Gobierno de Nueva Caledonia, Milakulo Tukumuli, destacó la importancia de la protección social, las iniciativas verdes frente al cambio climático y el desarrollo sostenible de la economía marítima.

Al clausurar la mesa redonda, el ministro vietnamita agradeció las intervenciones y propuestas, y expresó su confianza en que la solidaridad, el respeto a la diversidad y la cooperación permitirán a la comunidad francófona contribuir de manera práctica y eficaz a la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida. Las propuestas serán recopiladas para orientar futuras iniciativas y preparar el Programa de Cooperación de la Francofonía 2028-2031./.

VNA
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