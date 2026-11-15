Prensa chilena destaca el creciente papel de Vietnam en la escena internacional

Buenos Aires (VNA) – El creciente papel y prestigio de Vietnam en la escena internacional, así como su participación activa en los mecanismos de cooperación multilateral, entre ellos el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el grupo de economías emergentes BRICS, son algunos de los aspectos que han despertado el interés de la prensa chilena en ocasión de la visita oficial a Vietnam del presidente José Antonio Kast.



En una entrevista concedida por el embajador de Vietnam en Chile, Nguyen Viet Cuong, publicada en fechas recientes por el diario El Clarín, se abordan la política exterior y la integración internacional del país indochino, sus aportes a la cooperación regional y las perspectivas de las relaciones bilaterales con Chile, en el marco del 55 aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones.



Durante la entrevista, el embajador Nguyen Viet Cuong afirmó que Vietnam mantiene su firme compromiso con un sistema de comercio multilateral abierto, justo y basado en normas, considerado un pilar fundamental para preservar un entorno comercial internacional estable, impulsar la integración y promover el desarrollo económico.



Según el diplomático, en un contexto marcado por el creciente proteccionismo y el aumento de las medidas arancelarias, las economías deben seguir defendiendo el sistema multilateral de comercio, promoviendo la integración regional y resolviendo las diferencias mediante el diálogo.



El embajador citó la valoración de la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, durante su encuentro con el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, en septiembre pasado, en el que destacó a Vietnam como un ejemplo sobresaliente de los beneficios del sistema multilateral de comercio basado en normas.



Tras casi dos décadas de integración en la OMC, Vietnam comprende el valor de las reglas comunes para el comercio mundial. Por ello, respalda una reforma integral y sustancial de esta organización, incluida la pronta restauración plena de su mecanismo de solución de diferencias.



Al referirse a la política exterior de Vietnam en un contexto de creciente competencia entre las grandes potencias, Nguyen Viet Cuong subrayó que el país mantiene una línea de política exterior independiente y autónoma, basada en la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, así como en la diversificación y multilateralización de sus relaciones exteriores.



Vietnam no participa en alianzas militares ni se alía con un país para enfrentarse a otro. Al mismo tiempo, mantiene relaciones de Asociación Estratégica Integral con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, expresó.



Según el diplomático, los intereses de Vietnam están estrechamente vinculados con la paz, la estabilidad y la cooperación. Por esa razón, el país apuesta por el diálogo, el respeto al derecho internacional y la cooperación de beneficio mutuo, con el objetivo de ser amigo y socio confiable de todos los países.



Esta orientación permite a Vietnam ampliar sus relaciones con distintos interlocutores, participar activamente en los mecanismos internacionales y contribuir a los esfuerzos comunes para abordar los desafíos regionales y globales.

Otro de los aspectos destacados de la entrevista fue el papel de Vietnam en BRICS.



El embajador recordó que, desde junio de 2025, Vietnam tiene la condición de país socio de este grupo. Hanoi considera que esta participación constituye un canal complementario de cooperación y no una alternativa excluyente a otros mecanismos o foros internacionales.



En ese marco, Vietnam participa en iniciativas acordes con sus prioridades de desarrollo, especialmente en ámbitos como la transformación digital, la ciencia y la tecnología, la innovación, la formación de recursos humanos, la economía verde, las energías limpias y el desarrollo de cadenas de suministro sostenibles, añadió.



Nguyen Viet Cuong señaló que la condición de país socio de BRICS, junto con la participación de Vietnam en APEC, la OMC, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros foros multilaterales, permite al país ampliar sus espacios de cooperación y diálogo, así como contribuir más activamente a los esfuerzos internacionales en favor de la paz y el desarrollo.



En septiembre pasado, el primer ministro vietnamita Le Minh Hung participó en la XVIII Cumbre de BRICS, celebrada en India, lo que reafirmó la voluntad de Vietnam de fortalecer sus vínculos con diversos socios y mecanismos de cooperación internacional.



En cuanto a APEC, el embajador destacó la importancia de este foro para promover la integración económica entre ambas orillas del océano Pacífico. Aunque Vietnam y Chile se encuentran geográficamente distantes, ambos países coinciden en distintos mecanismos de cooperación regional.



A juicio del diplomático, APEC ha proporcionado un espacio para fortalecer el diálogo entre las economías de Asia-Pacífico y América Latina, impulsar el comercio y las inversiones y profundizar las relaciones bilaterales. Una muestra concreta de esta cooperación fue la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y Chile, al margen de la Cumbre de APEC de 2011.



También resaltó la importancia de que Vietnam sea nuevamente sede de APEC en 2027, por tercera vez, después de haber organizado el foro en 2006 y 2017. Cada edición estuvo vinculada a una etapa significativa del proceso de desarrollo e integración internacional del país.



En 2006, Vietnam acogió por primera vez APEC en un contexto en el que acababa de aprobarse su adhesión a la OMC. En 2017, cuando el país ya se encontraba profundamente integrado en la economía mundial, los ministros de los 11 países participantes alcanzaron un acuerdo sobre los contenidos fundamentales del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), al margen de la Semana de Líderes Económicos de APEC celebrada en la ciudad de Da Nang.



De cara a APEC 2027, Nguyen Viet Cuong informó que Vietnam está intensificando los preparativos en materia de contenidos, infraestructura y organización.



Ya se ha creado el Comité Nacional de APEC 2027, integrado por cinco subcomités responsables de los contenidos, la logística y las instalaciones, la seguridad y la salud, la comunicación y la cultura, y el protocolo. La Semana de Líderes Económicos de APEC 2027 está prevista en la isla de Phu Quoc.



Vietnam también estudia nuevas iniciativas, entre ellas un concurso para buscar soluciones innovadoras y un Foro de Ciudades de APEC, con el propósito de promover la conexión empresarial, el comercio, las inversiones y la difusión de las potencialidades de las localidades vietnamitas ante la comunidad internacional.



El embajador expresó su confianza en que APEC 2027 genere resultados concretos y beneficiosos para las economías participantes y sus poblaciones. Asimismo, manifestó la disposición de Vietnam a recibir la participación de Chile y otros países latinoamericanos en las actividades del próximo año.



A su juicio, la presencia de Chile y Perú en APEC no solo contribuye a fortalecer la voz de Sudamérica, sino que también otorga al foro una dimensión verdaderamente transpacífica.



La entrevista de El Clarín también abordó los fundamentos históricos y las perspectivas de las relaciones entre Vietnam y Chile, que este año conmemoran el 55 aniversario del establecimiento de sus vínculos diplomáticos (25 de marzo de 1971-2026).



El embajador Nguyen Viet Cuong recordó el encuentro celebrado el 23 de mayo de 1969 en Hanoi entre el presidente Ho Chi Minh y Salvador Allende, entonces presidente del Senado chileno.



La reunión tuvo lugar durante los años de lucha del pueblo vietnamita por la independencia y la reunificación nacional y simbolizó la solidaridad y el apoyo del pueblo chileno a Vietnam, sentando las bases de la amistad entre ambos pueblos.



El 25 de marzo de 1971, Chile se convirtió en uno de los primeros países sudamericanos en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam. Tras la reanudación de los vínculos en 1990, las relaciones bilaterales continuaron desarrollándose y fueron elevadas al nivel de Asociación Integral en 2007.



Asimismo, ambos países cuentan con un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2014. El diplomático afirmó que la amistad surgida de la solidaridad entre ambos pueblos constituye un valioso legado que las actuales generaciones deben preservar y seguir fortaleciendo.



Al referirse a la actual visita oficial del presidente chileno José Antonio Kast a Vietnam, el embajador consideró que se trata de uno de los acontecimientos diplomáticos más importantes del año del 55 aniversario de las relaciones bilaterales.



La visita representa también una oportunidad para dar un nuevo impulso a la Asociación Integral y definir orientaciones que permitan profundizar la cooperación en la siguiente etapa.



Ambos países cuentan con condiciones favorables para ampliar sus vínculos en comercio, inversiones, cadenas de suministro, logística, ciencia y tecnología, intercambios entre pueblos y coordinación en los foros multilaterales, especialmente en APEC.



En el ámbito económico, según datos de Chile, el intercambio comercial bilateral alcanzó cerca de 2,1 mil millones de dólares en 2025, un aumento de aproximadamente el 40% respecto al año anterior.



Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de Chile dentro de la ASEAN, mientras que Chile constituye el cuarto socio comercial de Vietnam en América Latina.



El embajador consideró que las dos economías presentan un alto grado de complementariedad y cuentan con un amplio potencial para ampliar el intercambio de productos, especialmente agrícolas, pesqueros, industriales y equipos vinculados a la transición energética.



Además del comercio y las inversiones, ambos países disponen de oportunidades para fortalecer la cooperación en educación, formación, cultura y defensa, así como para ampliar la coordinación en los mecanismos de integración regional.



A través de esta entrevista, El Clarín acercó a sus lectores las orientaciones de la política exterior vietnamita, el papel del país en los mecanismos de cooperación multilateral y las perspectivas de las relaciones entre Vietnam y Chile.



Estos contenidos reflejan la voluntad de Vietnam no solo de ampliar sus relaciones bilaterales, sino también de participar activamente y contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional, reafirmando su imagen como un socio confiable y un miembro activo y responsable en los asuntos regionales y globales./.

VNA