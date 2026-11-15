Vietnam estrecha cooperación con varios países en Cumbre de la Francofonía

Phnom Penh (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo esta mañana encuentros con dirigentes de Rumanía, Senegal, la República Democrática del Congo y Suiza, en el marco de su participación en la XX Cumbre de la Francofonía, que se celebra en Phnom Penh, capital de Camboya.



Durante su reunión con el presidente rumano, Nicușor Dan, el secretario general y presidente To Lam afirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones tradicionales de amistad con Rumanía, uno de los primeros países europeos en establecer relaciones diplomáticas con la nación indochina.



Tras destacar los avances de los vínculos bilaterales, cuyo intercambio comercial alcanzó cerca de 557 millones de dólares en 2025, señaló que estos resultados sientan una base favorable para que ambos países aprovechen mejor las oportunidades de cooperación, amplíen sus mercados y profundicen las relaciones económicas, comerciales y de inversión.



El líder vietnamita propuso elevar el nivel de cooperación en sectores en los que ambos países cuentan con fortalezas y ventajas complementarias, como la agricultura sostenible, las industrias auxiliares, la electrónica, el turismo, la transformación digital, la ciberseguridad, la cultura y la educación y formación.



Por su parte, el presidente Nicușor Dan reafirmó que Rumanía valora a Vietnam y la larga tradición de amistad entre ambos países. Asimismo, expresó su coincidencia con las propuestas de To Lam y se comprometió a promover activamente la cooperación en los ámbitos con mayores ventajas y potencial. El mandatario rumano también anunció que su país aumentará el número de becas para estudiantes y doctorandos vietnamitas en el próximo período.



Ambas partes acordaron mantener el intercambio de delegaciones a todos los niveles, especialmente al más alto, a través de los canales del Partido, el Estado y el Parlamento, con el fin de consolidar la confianza política, reforzar el entendimiento mutuo e impulsar la cooperación en diversos ámbitos. También convinieron en intensificar la coordinación y el apoyo mutuos en los foros multilaterales y en cuestiones internacionales de interés común.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye. (Foto: VNA)



En su encuentro con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, el secretario general y presidente To Lam destacó que Vietnam y el país africano son amigos tradicionales que comparten numerosas similitudes en sus respectivas historias de lucha contra el colonialismo y por la independencia nacional.



Recordó que hace 115 años el Presidente Ho Chi Minh hizo escala en el puerto de Dakar y mantuvo contacto con destacados activistas políticos africanos, incluidos revolucionarios senegaleses. Expresó su deseo de que ambos países sigan promoviendo esta valiosa tradición de amistad y desarrollen una cooperación cada vez más sustancial y eficaz, acorde con sus respectivos potenciales.



En cuanto a las orientaciones de cooperación para el próximo período, propuso aplicar eficazmente los memorandos de entendimiento en materia agrícola y coordinar la movilización de recursos nacionales e internacionales para desarrollar proyectos conjuntos, en particular en las cadenas de producción y procesamiento de arroz y anacardo. También destacó el potencial de cooperación comercial y de inversión, aprovechando la posición de ambos países como puertas de acceso a los mercados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).



Diomaye Faye afirmó que Senegal concede gran importancia a la cooperación con Vietnam, al que considera un modelo de desarrollo, y manifestó su determinación de convertir las relaciones entre ambos países en un referente de los vínculos entre África y Asia.



En consonancia con las propuestas de To Lam, se comprometió a crear condiciones favorables y proporcionar información sobre proyectos potenciales y políticas concretas de incentivos para que las empresas vietnamitas puedan explorar oportunidades de inversión en Senegal.



Ambos mandatarios acordaron alentar a las empresas de sus respectivos países a estudiar activamente oportunidades de cooperación e inversión en energía, telecomunicaciones, tecnología digital, minería, construcción de infraestructuras y agricultura. Asimismo, convinieron en intensificar los intercambios de delegaciones y contactos a todos los niveles, y coordinar estrechamente la implementación de los acuerdos alcanzados, con el objetivo de profundizar la amistad tradicional y la cooperación multifacética bilateral.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. (Foto: VNA)



Durante su reunión con el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, el líder vietnamita destacó el potencial de cooperación entre dos economías cuya población conjunta supera los 220 millones de habitantes.



Propuso que la ampliación de los vínculos económicos, comerciales y de inversión se convierta en una prioridad para contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de ambos países. Asimismo, pidió a la República Democrática del Congo que facilite las condiciones para que las empresas vietnamitas inviertan y desarrollen sus actividades en ese mercado, especialmente en los sectores de infraestructuras, transporte ecológico, agricultura, silvicultura y minería.



El mandatario congoleño expresó su deseo de colaborar con Vietnam en la construcción de una Comunidad Francófona solidaria, cohesionada e inclusiva, así como de impulsar la cooperación en economía, comercio, transformación digital, inteligencia artificial e intercambios entre los pueblos.



Ambos líderes acordaron adoptar medidas para facilitar el acceso a los mercados, diversificar los productos y fortalecer los vínculos entre las comunidades empresariales de los dos países. También convinieron en impulsar la negociación y firma de instrumentos jurídicos que establezcan un marco favorable para la cooperación empresarial.



En el ámbito multilateral, coincidieron en promover su papel de enlace e impulsar la cooperación interregional entre Vietnam y las organizaciones regionales a las que pertenece la República Democrática del Congo, así como entre la ASEAN y la Unión Africana (UA).



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con el vicepresidente de Suiza, Ignazio Cassis. (Foto: VNA)



En su encuentro con el vicepresidente de Suiza, Ignazio Cassis, este reafirmó que su país concede gran importancia a las relaciones con Vietnam y que seguirá promoviendo el desarrollo de los vínculos bilaterales durante su mandato.



Tras valorar los resultados de la implementación de los compromisos y acuerdos alcanzados durante el encuentro de alto nivel celebrado en octubre de 2026 entre el secretario general y presidente To Lam y el presidente suizo, así como la firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, ambos dirigentes acordaron acelerar los procedimientos de ratificación para que el acuerdo entre en vigor lo antes posible y genere beneficios concretos para los ciudadanos y las empresas de los países implicados.



El dirigente vietnamita propuso aprovechar el actual impulso favorable para lograr avances sustanciales en la cooperación económica, comercial y de inversión, y situar la ciencia, la tecnología y la tecnología financiera entre los ámbitos prioritarios.



También pidió a Suiza que intensifique el intercambio de experiencias y apoye a Vietnam en el desarrollo de la tecnología financiera, la construcción de centros financieros internacionales y la formación de recursos humanos altamente cualificados en sectores tecnológicos, especialmente en semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología y productos farmacéuticos.



Ambas partes acordaron impulsar las negociaciones para modificar el Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-Suiza. Asimismo, valoraron las oportunidades de cooperación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y se comprometieron a coordinar esfuerzos para estudiar e impulsar la negociación de un acuerdo bilateral sobre el intercambio de créditos de carbono./.