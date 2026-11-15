Provincia de Lao Cai digitaliza sus productos OCOP para impulsar la economía verde

Lao Cai, Vietnam (VNA) - La provincia norvietnamita de Lao Cai está acelerando la transformación digital y el desarrollo de la economía verde en el marco del Programa OCOP (Cada comuna, un producto), con el objetivo de elevar el valor de los productos agrícolas y mejorar la competitividad de las zonas montañosas.

A través de transmisiones en directo (livestream) desde huertos y campos de cultivo en las laderas, los agricultores han convertido sus propios espacios de producción en “tiendas digitales” accesibles desde teléfonos inteligentes, donde presentan sus productos directamente a los consumidores, sin importar la distancia.

En la comuna de Bao Thang, el Centro de Servicios Integrales local colaboró con la Cooperativa de Pomelos Muc para organizar una sesión de promoción agrícola en directo bajo el lema «Pomelo Muc de Bao Thang: conexión digital y difusión del valor de los productos agrícolas».

La transmisión, realizada desde el huerto de pomelos de la familia de Nguyen Van Tien, presentó dos productos OCOP de tres estrellas: pomelo Muc fresco y té de pomelo. La iniciativa atrajo a numerosos espectadores y permitió recibir pedidos de más de 1.000 pomelos frescos y 20 kilogramos de té de pomelo durante la propia emisión.

Presentan productos OCOP de Lao Cai. (Fuente: VNA)

Según Do Thi Ngoc Diep, subdirectora encargada del Centro de Servicios Integrales de Bao Thang, este modelo no solo facilita la comercialización directa de los productos agrícolas, sino que también demuestra la eficacia de la coordinación entre las autoridades locales, el centro de servicios, la cooperativa y los productores.

Una experiencia similar se desarrolla en Muong Khuong, donde una zona de cultivo de mandarinas de más de 700 hectáreas, reconocida con indicación geográfica y clasificada como producto OCOP de tres estrellas, amplía sus canales de venta mediante las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico. También se imparten cursos de capacitación en técnicas de venta digital dirigidos a mujeres de la etnia Bo Y.

Más allá de los beneficios comerciales, la digitalización contribuye a convertir cada producto OCOP en un exponente del patrimonio cultural local y en un relato sobre las características del suelo y la vida en las zonas montañosas de Lao Cai.

Un ejemplo destacado se encuentra en la comuna de Ta Phin, donde la Cooperativa Comunitaria Dao Rojo, dirigida por Tan Ta May, ha digitalizado sus procesos productivos, publicado de forma transparente los resultados de los análisis y controles de calidad y el etiquetado de sus productos, y comercializa preparados para baños medicinales, productos para baños de pies y aceites esenciales a través de plataformas de comercio electrónico.

Mediante Zalo, Facebook y TikTok, la cooperativa interactúa directamente con los consumidores, les enseña a identificar las plantas medicinales y comparte información sobre las temporadas de recolección. De esta manera, genera una confianza que va más allá de la que ofrecen los métodos comerciales tradicionales.

Actualmente, Lao Cai cuenta con alrededor de 600 productos OCOP clasificados entre tres y cinco estrellas. Para finales de 2026, la provincia se propone que al menos el 50% de los titulares de estos productos participen en canales de venta modernos y que el 100% de los productos estén presentes en plataformas de comercio electrónico.

Con este fin, las autoridades locales organizan cursos de formación sobre diseño de envases, propiedad intelectual, normas de calidad y competencias para los negocios digitales.

De aquí a 2030, Lao Cai aspira a incorporar más de 300 nuevos productos OCOP, a un ritmo de entre 60 y 70 al año, incluidos al menos dos productos de cinco estrellas. La meta es construir cadenas de vinculación sostenibles y reforzar el posicionamiento de la marca OCOP en los mercados nacional e internacional./.