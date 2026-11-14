Localidad vietnamita convierte la cultura de la etnia Mong en atractivo turístico sostenible

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - La comuna de Lung Tam, en la provincia norvietnamita de Tuyen Quang, redobla sus esfuerzos para integrar el tradicional tejido de lino, junto con los valores gastronómicos, la vestimenta y las prácticas comunitarias de la etnia Mong, en las actividades de ecoturismo y turismo experiencial.

Este modelo, que vincula la preservación del patrimonio cultural con la generación de medios de vida, contribuye a aumentar los ingresos de la población, reforzar el papel de las mujeres locales y despertar en las nuevas generaciones el orgullo por la conservación de su identidad étnica.

Fundada en 2001 con poco más de diez miembros, la Cooperativa de Lino de Lung Tam, dirigida por la artesana Vang Thi Mai, ha logrado introducir progresivamente sus productos textiles tradicionales en los mercados nacionales e internacionales.

Actualmente, la posibilidad de que los visitantes experimenten directamente las meticulosas técnicas artesanales -desde la extracción y el hilado de las fibras, el tejido y el teñido con índigo hasta la aplicación de cera de abeja y el bordado de motivos decorativos- no solo aumenta el valor de los productos destinados a regalo, sino que también permite a la comunidad recibir comentarios de los turistas para perfeccionar sus diseños.

Las mujeres Mong de Lung Tam aplican cera de abejas a la tela de lino antes de teñirla con índigo.

Según Ha Van Chung, secretario del Comité Partidista y presidente del Consejo Popular de la comuna de Lung Tam, la localidad considera que la labor de preservación cultural debe partir de la creación de incentivos económicos y del fomento de la transmisión directa de los conocimientos tradicionales por parte de los artesanos y la comunidad a las generaciones venideras.

Con el fin de dar a conocer la riqueza cultural local, el Festival Cultural de las Etnias de la Comuna de Lung Tam 2026 se celebró los días 24 y 25 de octubre en el estadio de Na Sai, en el marco del XII Festival de las Flores de Alforfón de la provincia de Tuyen Quang 2026. El evento contó con la participación de las ocho aldeas de la comuna e incluirá un espacio específico para demostraciones del tejido de lino, seis puestos gastronómicos, concursos de preparación de Men men (plato tradicional elaborado con harina de maíz), elaboración de pasteles de arroz glutinoso machacado y exhibiciones de trajes tradicionales.

También se organizaron competencias deportivas y juegos populares, como empujar el palo, caminar con zancos, tirar de la cuerda y lanzar la pelota de tela.

Artesanías de los Mong. (Fuente: VNA)

El presidente del Comité Popular de la comuna de Lung Tam, Nguyen Chien Thuat, señaló que la localidad se centra en garantizar un entorno turístico seguro y acogedor mediante la publicación transparente de los precios de los servicios, el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria, el mantenimiento del orden y la seguridad pública, y la movilización de jóvenes voluntarios para prestar asistencia a los visitantes.

Asimismo, la División de Cultura y Asuntos Sociales, en coordinación con el Centro Provincial de Promoción Turística, está apoyando activamente a las empresas de viajes para organizar visitas de grupos turísticos, en contribución a convertir la identidad cultural local en un atractivo distintivo del destino./.