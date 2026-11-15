Economía digital de Vietnam crece un 20% y gana impulso en Sudeste Asiático

Hanoi (VNA) - La economía digital de Vietnam mantiene un fuerte crecimiento, impulsado por la expansión del comercio electrónico y la creciente aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana y las actividades empresariales.

Según el informe e-Conomy SEA 2026, elaborado por Google, Temasek y Bain & Company, se prevé que el valor bruto de las transacciones (GMV) de la economía digital vietnamita alcance los 49 mil millones de dólares este año, un 20% más que en 2025. Este ritmo sitúa al país, junto con Malasia, entre los mercados digitales de mayor crecimiento del Sudeste Asiático.

Los cuatro sectores principales registran avances de dos dígitos, con el comercio electrónico como motor, seguido del turismo en línea, los medios digitales, el transporte mediante aplicaciones y la entrega de comida a domicilio.

Josh Abbott, vicepresidente para Asia-Pacífico y Japón de la empresa estadounidense Teradata, calificó de “asombroso” el ritmo de desarrollo del mercado vietnamita, que se extiende más allá de la industria manufacturera de alta tecnología y alcanza también la banca, otros sectores económicos y la administración pública.

A su juicio, una fuerza laboral altamente cualificada y los rápidos avances de las empresas en el aprovechamiento de datos y la IA ofrecen condiciones favorables para desarrollar el mercado de datos.

El servicio postal de Vietnam está acelerando la transformación digital en el sector postal. (Fuente: VNA)

Sin embargo, para convertir este potencial en valor económico, las empresas deben resolver problemas relacionados con la calidad de los datos, la gobernanza y los costes de implementación, especialmente ante la expansión de la IA agéntica (Agentic AI), cuyos sistemas pueden ejecutar de forma autónoma múltiples etapas de trabajo y gestionar tareas complejas.

En paralelo, las exigencias de soberanía de los datos están impulsando un modelo de infraestructura tecnológica que combina servicios de computación en la nube pública con servidores locales (on-premises), en lugar de depender exclusivamente de proveedores como AWS o Google Cloud.

Abbott aclaró que esta tendencia no supone abandonar la nube, sino distribuir de forma más flexible las cargas de trabajo y la gestión de datos. La normativa exige que determinados datos esenciales se almacenen dentro del territorio nacional, mientras que las infraestructuras críticas deben garantizar su funcionamiento autónomo durante unos 90 días en caso de interrupción de los servicios en la nube.

Además, la elevada demanda y el coste de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) llevan incluso a empresas con sólidos recursos financieros a invertir en infraestructura propia para desarrollar aplicaciones de IA.

Así, tras una etapa de predominio de la computación en la nube, las inversiones en infraestructura local vuelven a crecer. La adaptación de los sistemas tecnológicos y de la gestión de datos será clave para sostener el desarrollo de la economía digital vietnamita en los próximos años./.