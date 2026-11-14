Vietnam construirá central termoeléctrica Nam Dinh I

Hanoi (VNA) - El proyecto de la central termoeléctrica Nam Dinh I, con una capacidad de 1.200 MW, se construirá bajo el contrato Construcción-Operación-Transferencia (BOT), según un contrato recién firmado.



Se espera que el proyecto contribuya al desarrollo de nuevas fuentes de generación eléctrica y la seguridad del suministro energético, especialmente en el norte de Vietnam.



La firma del contrato se celebró el 12 de noviembre en Hanoi, en una ceremonia organizada por el Ministerio de Industria y Comercio, con la presencia del viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc.



El proyecto, cuya inversión está a cargo de la empresa Nam Dinh First Power, contempla dos unidades generadoras de 600 MW cada una y figura entre las fuentes de generación eléctrica importantes incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Eléctrico VIII. El proyecto recibió su certificado de registro de inversión en 2017 y está previsto que entre en funcionamiento en 2030.



Una vez operativa, la central aportará una fuente estable de generación de base al sistema eléctrico nacional, contribuirá a garantizar la seguridad del suministro, especialmente en el norte del país, y mejorará la fiabilidad del abastecimiento eléctrico.



Asimismo, facilitará la integración de las fuentes de energía renovable y permitirá responder a la creciente demanda derivada del desarrollo socioeconómico.



En la ceremonia, el viceministro de Industria y Comercio Truong Thanh Hoai destacó la importancia del proyecto para complementar la capacidad de generación eléctrica estable en el norte de Vietnam.



Instó al inversor a movilizar los recursos necesarios, acelerar la organización de la financiación, completar los procedimientos pertinentes y preparar los recursos humanos y equipos para iniciar cuanto antes las obras, una vez reunidas las condiciones necesarias.



También pidió al Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) que firme próximamente el contrato de compraventa de electricidad y garantice el avance de las obras de conexión a la red y evacuación de la capacidad generada.



Por su parte, el Grupo de Industrias del Carbón y Minerales de Vietnam (TKV) debe coordinarse en la preparación del suministro de combustible, así como de los planes de transporte y recepción de carbón.



Las autoridades de la provincia de Ninh Binh, donde se ejecutará el proyecto, deben acelerar los procedimientos relacionados con los terrenos, las indemnizaciones, la liberación del suelo y el reasentamiento, además de resolver oportunamente las dificultades que surjan durante su implementación.



La firma del contrato BOT constituye un hito importante para la ejecución del proyecto, que contribuirá a ampliar la capacidad de generación eléctrica, garantizar el suministro energético al servicio del desarrollo socioeconómico y reforzar la seguridad energética nacional./.

VNA