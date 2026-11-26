Hanoi (VNA) - En la actual competencia global en materia de ciencia, tecnología e innovación, los recursos humanos altamente cualificados constituyen un factor decisivo para que cada país pueda dominar las tecnologías.



En este contexto, el desarrollo de una fuerza laboral STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) suficiente en número y que garantice la calidad contribuirá de manera importante a que Vietnam pueda adaptarse, acceder y dominar las tecnologías, especialmente en el caso de las estratégicas.



Prestar especial atención a la formación en disciplinas STEM



En un contexto en el que Vietnam se orienta hacia el desarrollo de sectores de alta tecnología, como la industria de semiconductores, la inteligencia artificial (IA), los macrodatos (Big Data) y las energías renovables, entre otros, las necesidades de recursos humanos para alcanzar estos objetivos exigen no solo aumentar la cantidad de trabajadores, sino también mejorar su calidad y capacidad para adaptarse, dominar y desarrollar tecnologías.



El ministro de Educación y Formación de Vietnam, Hoang Minh Son, señaló que las resoluciones No. 57-NQ/TW y No. 71-NQ/TW del Buró Político establecen las principales directrices y orientaciones estratégicas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, y la educación y formación.



En este sentido, las universidades desempeñan un papel especialmente importante en la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, con el fin de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva etapa. Por ello, prestar especial atención a la formación en disciplinas STEM constituye una base fundamental para desarrollar tecnologías de alta gama y estratégicas.

Estudiantes de la Universidad de Nha Trang ensamblan un producto basado en investigaciones científicas. (Foto:VNA)





Con el fin de responder a las exigencias de la renovación y el desarrollo de los recursos humanos, la Decisión No. 1002/QD-TTg de 2025, que aprueba el Proyecto de Formación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Alta Tecnología (Proyecto 1002), establece como objetivo preparar personal STEM con un alto nivel de cualificación profesional y técnica, capaz de satisfacer las necesidades derivadas de la expansión de las inversiones en los sectores de alta tecnología. Junto con el Proyecto 1002, las políticas de créditos preferenciales para las disciplinas STEM y las becas destinadas a las ciencias básicas, las ingenierías clave y las tecnologías estratégicas también están generando cambios positivos en los procesos de admisión, formación y atracción al captar un mayor número de estudiantes con talento.



Numerosas localidades e instituciones de educación universitaria también están invirtiendo en aulas STEM, laboratorios digitales y espacios de innovación, al tiempo que implementan modelos educativos que integran la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.



El director del Departamento de Educación Universitaria, Nguyen Tien Thao, informó que en los procesos de admisión actuales se observa una tendencia hacia las carreras STEM, las ciencias básicas y las tecnologías estratégicas, entre otros.



Pasar de la cantidad a la calidad



Estos resultados muestran que el atractivo de las disciplinas STEM está mejorando gradualmente. Sin embargo, aumentar el número de matriculados es solo una condición inicial; el desafío más importante consiste en garantizar la calidad de la formación y la capacidad de proporcionar recursos humanos que respondan a las necesidades de desarrollo tecnológico del país.



Cabe destacar que la tendencia hacia las disciplinas STEM se refleja claramente en el aumento del número de estudiantes, pero aún existen desigualdades en cuanto a la calidad de los alumnos que ingresan. Las infraestructuras de la educación superior siguen siendo obsoletas y fragmentadas; el personal docente, las instalaciones, las condiciones de aprendizaje, así como los recursos para las prácticas y los experimentos, todavía no satisfacen plenamente las exigencias de mejora de la calidad de la formación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico.



La proporción de la formación de posgrado y en disciplinas STEM sigue siendo baja en comparación con los objetivos fijados para 2030. Asimismo, la escala de formación en algunos campos aún no está estrechamente vinculada a las necesidades de recursos humanos, las oportunidades de empleo y la capacidad de garantizar la calidad educativa.



Según los expertos, para formar recursos humanos altamente cualificados en ciencia y tecnología, no basta con abrir nuevas carreras, sino más importante aún es renovar los modelos de formación, desarrollar el talento y crear un entorno de investigación suficientemente sólido.



La formación STEM debe organizarse de manera articulada y con profundidad, estableciendo una estrecha conexión entre la enseñanza, la investigación y la innovación.



El profesor y doctor Le Anh Tuan, director de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, consideró que el desarrollo de los recursos humanos STEM debe prepararse desde la educación secundaria, a fin de garantizar una cantera de estudiantes con una sólida formación inicial para las universidades.



Resulta necesario construir un ecosistema que conecte la formación, la investigación, la innovación y las empresas. Los productos del conocimiento deben incubarse desde el propio entorno universitario para generar valor para la sociedad.



Además de renovar los modelos de formación, es fundamental atraer a docentes y científicos de excelencia. Por lo tanto, se debe establecer mecanismos y políticas específicas, así como proporcionar apoyo financiero para contratar o incorporar a profesores destacados del extranjero en las disciplinas STEM, a fin de que trabajen e impartan clases en las universidades nacionales, especialmente en los programas de formación de talentos.



Al mismo tiempo, deben poner en marcha programas de formación de ingenieros, másteres y doctores con talento, vinculados al desarrollo de grupos de investigación de excelencia en los ámbitos prioritarios. Los programas formativos deben estar más estrechamente vinculados a las actividades de producción y negocios y a las necesidades de las empresas, para evitar que la formación no se ajuste a los requisitos del mercado laboral.



De cara a 2030, el sector educativo se ha fijado como objetivo que los estudiantes de disciplinas STEM representen el 35% del total de la matrícula en cada nivel de formación; alcanzar unos 20.000 estudiantes en programas de talentos STEM y contar con aproximadamente 6.000 doctorandos en estas disciplinas. Con ello, se busca desarrollar gradualmente una fuerza laboral científica capaz de adaptarse, innovar y dominar las tecnologías estratégicas del futuro./.