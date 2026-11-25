Hanoi (VNA) - Vietnam ha sentado las bases para desarrollar su industria de semiconductores, con ingenieros especializados en diseño de circuitos integrados, centros de investigación y formación, empresas y proyectos de inversión.



Sin embargo, el sector aún afronta obstáculos en investigación y desarrollo (I+D), capacidad de fabricación y participación en segmentos de mayor valor añadido.



Según los expertos, el país necesita evaluar sus capacidades tecnológicas, identificar sus ventajas y determinar las oportunidades de integración en la cadena de valor mundial para definir una estrategia adecuada.



El viceministro de Ciencia y Tecnología Le Xuan Dinh destacó que los semiconductores constituyen la base de tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube, el Internet de las cosas (IoT), la tecnología cuántica y la ciberseguridad.



Advirtió que, sin desarrollar esta industria, Vietnam podría depender del hardware importado para sus infraestructuras estratégicas.



Aunque los ingenieros nacionales ya pueden diseñar algunos tipos de chips, su fabricación sigue dependiendo del extranjero debido a la ausencia de plantas nacionales. Por ello, el dominio de todo el proceso, desde el diseño hasta la fabricación, resulta fundamental para garantizar la seguridad tecnológica.



El profesor asociado Nguyen Tran Thuat, director del Instituto de Semiconductores y Materiales Avanzados de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, señaló que la Resolución No. 57-NQ/TW y las decisiones No. 1018/QD-TTg y No. 1017/QD-TTg han impulsado el desarrollo de las capacidades nacionales.

Foto ilustrada (Foto: VNA)





Entre los avances destaca el chip de seguridad VGC versión 01, desarrollado por Viettel y el Departamento de Cifrado del Gobierno. Fabricado con tecnología CMOS de 28 nanómetros e integrado por 300 millones de transistores, permite cifrar y descifrar datos unas 15 veces más rápido que las soluciones exclusivamente basadas en software.



No obstante, la I+D sigue afrontando tres dificultades principales: los elevados costes de laboratorios y equipos especializados, la escasez de ingenieros experimentados para dirigir proyectos complejos y la necesidad de flexibilizar los mecanismos financieros y administrativos para facilitar la investigación y aceptar riesgos controlados.



Para superar estos obstáculos, Le Xuan Dinh presentó tres orientaciones prioritarias. La primera consiste en concentrarse en chips especializados para Edge AI, IoT y dispositivos 5G/6G, en lugar de competir directamente en el segmento de chips de uso general, que requiere inversiones de decenas de miles de millones de dólares.



La segunda es vincular la financiación de proyectos científicos con las necesidades reales de las empresas y los productos comercializables, promoviendo la cofinanciación y los fondos de capital riesgo.



La tercera consiste en asociar la formación profesional con la práctica y atraer a expertos vietnamitas residentes en el extranjero para dirigir equipos nacionales de I+D.



Por su parte, el doctor Richard L. Thurston, presidente y director ejecutivo de Great Lakes Semiconductor, recomendó elaborar una estrategia nacional unificada que conecte a organismos públicos, universidades, centros de investigación, empresas e inversores mediante objetivos concretos y políticas coherentes.



El experto consideró que Vietnam todavía no debería invertir en grandes plantas de fabricación de chips, debido a sus elevados costes. En cambio, propuso aprovechar las capacidades existentes en ensamblaje electrónico, encapsulado y pruebas, así como los recursos humanos y las redes comerciales, para avanzar hacia actividades de mayor valor añadido, como el diseño y el desarrollo de materiales y componentes especializados.



También recomendó establecer alianzas con países como Estados Unidos, Japón, Alemania e Irlanda para acceder a tecnologías, formación, inversiones y redes comerciales internacionales. Estas asociaciones, subrayó, deben complementar las capacidades nacionales y fortalecer la autonomía tecnológica de Vietnam./.