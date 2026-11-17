Hanoi (VNA) - A medida que el Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC) consolida su estructura organizativa, atrae a nuevos miembros y se prepara para iniciar sus operaciones, la formación de recursos humanos altamente calificados se convierte en una necesidad urgente.

El centro necesita profesionales con conocimientos especializados, competencias y estándares profesionales internacionales para sentar las bases de su competitividad a largo plazo.

Brechas de talento ante las exigencias de la integración

Según Nguyen Huu Huan, vicepresidente de la Autoridad Ejecutiva del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC), los preparativos para la puesta en marcha del centro han puesto de manifiesto importantes carencias en los recursos humanos nacionales, tanto en conocimientos especializados como en capacidad para cumplir las normas internacionales, dado que se trata de un modelo que se implementa por primera vez en el país.

La brecha de talento tecnológico también se hace cada vez más evidente, a medida que las actividades financieras están más estrechamente vinculadas con la tecnología. El desarrollo de la tecnología financiera (fintech), la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica exige profesionales capaces de combinar conocimientos financieros con competencias tecnológicas.

Según las estimaciones del VIFC-HCMC, cada Centro de Competencias Globales (GCC) necesita contratar entre 2.000 y 3.000 profesionales. Si se logra atraer a unos 50 GCC, este segmento podría generar por sí solo una demanda de entre 100.000 y 150.000 trabajadores.

Alexandra Smith, cónsul general del Reino Unido en Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la demanda de profesionales altamente calificados aumentará a medida que se desarrolle el VIFC. Ámbitos como la financiación de infraestructuras, la gestión de activos y la tecnología financiera requerirán especial atención en la formación de profesionales con conocimientos especializados, competencias y certificaciones adecuadas.

Esta exigencia no afecta únicamente a los recién graduados universitarios, sino también a los profesionales en activo, que necesitan actualizar y perfeccionar sus competencias, subrayó.

VIFC Academy y el desafío de construir un ecosistema de recursos humanos

Ante estas exigencias, el VIFC-HCMC inauguró oficialmente VIFC Academy (Academia VIFC), cuyo objetivo es conectar a instituciones educativas, organizaciones profesionales y empresas para formar los recursos humanos que necesitará el centro.

Según Nguyen Huu Huan, la VIFC Academy constituye un componente esencial de la estrategia de desarrollo del centro para el período 2026-2030. No funcionará como una universidad independiente, sino como un mecanismo de articulación entre las necesidades de talento de los miembros del VIFC y las capacidades de formación e investigación de universidades, institutos de investigación, empresas y organizaciones profesionales internacionales.

En este modelo, las empresas e instituciones financieras definirán sus necesidades de contratación, participarán en la elaboración de los programas formativos y designarán expertos para orientar a los alumnos. Las universidades se encargarán de diseñar los módulos académicos, organizar la formación y las prácticas, mientras que las organizaciones profesionales internacionales contribuirán al desarrollo de programas especializados y otorgarán certificaciones conforme a los estándares globales.

Nguyen Khac Quoc Bao, vicerrector de la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH), consideró necesario priorizar la elaboración de un marco de competencias estándar para el VIFC-HCMC, que defina claramente los conocimientos, las habilidades y la experiencia profesional requeridos para cada puesto.

También propuso establecer un consejo de competencias y orientación integrado por representantes del órgano ejecutivo del centro, las universidades y las autoridades pertinentes, así como potenciar la cooperación entre estos tres sectores para vincular la formación con la práctica empresarial.

Por su parte, Dang Thi Mai Trang, representante principal del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales (ICAEW) en Vietnam, afirmó que la VIFC Academy debe actuar como punto de conexión entre universidades, organizaciones profesionales, empresas y socios internacionales. Asimismo, destacó la importancia de ofrecer formación conforme a los estándares profesionales globales y facilitar el reconocimiento de títulos y certificaciones internacionales.

Además de los conocimientos financieros fundamentales, los programas formativos deben hacer hincapié en ámbitos especializados como los mercados de capitales, la gestión de riesgos, las finanzas sostenibles y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS).

Los expertos coinciden en que, para que la VIFC Academy se consolide como un pilar de la infraestructura blanda del VIFC-HCMC, será imprescindible establecer un marco unificado de competencias, un mecanismo de reconocimiento de certificaciones internacionales y una estrecha vinculación entre la formación y las necesidades de contratación. Estos elementos sentarán las bases para formar un equipo de profesionales capaz de responder a los estándares de los mercados financieros internacionales./.