Hanoi (VNA) - La Junta de Gestión del Proyecto Thang Long celebró la ceremonia de firma del contrato correspondiente al Paquete de Licitación TV-02, que incluye los servicios de consultoría y la elaboración del informe del estudio de viabilidad del proyecto de ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, así como el diseño de ingeniería básica (FEED) y la preparación de los documentos de licitación.



Al intervenir la víspera en el acto, el viceministro de Construcción, Bui Xuan Dung, destacó que esta es la primera vez que Vietnam ejecuta un proyecto ferroviario de alta velocidad de dimensiones excepcionalmente grandes y con requisitos técnicos y tecnológicos complejos.



En este sentido, señaló que la fase de preparación de la inversión, centrada en los estudios topográficos, la elaboración del informe del estudio de viabilidad y el diseño FEED, desempeña un papel clave, pues determina directamente la calidad, la viabilidad y la eficiencia de la inversión en todo el proyecto.



La firma del contrato marca el paso a la fase de ejecución del proyecto ferroviario de alta velocidad en el eje Norte-Sur y plantea diversas tareas clave para el consorcio de consultoría encargado del Paquete de Licitación TV-02, la Junta de Gestión del Proyecto Thang Long, en calidad de inversor, los organismos especializados dependientes del Ministerio de Construcción y las unidades pertinentes, indicó.



En concreto, instó al consorcio de consultoría a aprovechar eficazmente el papel de los expertos nacionales y prestar especial atención a la transferencia de tecnología y experiencias de gestión, con el fin de que los ingenieros vietnamitas puedan dominar gradualmente las técnicas.



En cuanto a la Junta de Gestión del Proyecto Thang Long, exigió que asuma plenamente sus responsabilidades como inversor. Esta entidad no debe limitarse a supervisar e instar al cumplimiento de las tareas, sino que debe coordinar, inspeccionar y controlar directamente y de manera rigurosa los plazos, el volumen de trabajo y la calidad, además de asumir plena responsabilidad por los resultados de la ejecución del contrato.



El viceministro subrayó que el ritmo de ejecución del Paquete de Licitación TV-02 constituye la máxima prioridad en la fase de preparación de la inversión y debe concretarse en hitos específicos para la entrega de los productos, vinculados a las responsabilidades de cada organización y persona, así como a un mecanismo de supervisión periódica.



El éxito del paquete se medirá por la elaboración de un informe del estudio de viabilidad de alta calidad, un diseño FEED integral y un conjunto de documentos de licitación que cumpla con los estándares, sentando así una base sólida para las siguientes etapas, afirmó.



Todas las partes deben comenzar a trabajar de inmediato, sin margen para demoras, y traducir urgentemente los compromisos contractuales en resultados concretos. El Ministerio de Construcción supervisará estrechamente la ejecución, acompañará a las unidades en la resolución de las dificultades y exigirá el cumplimiento riguroso de las responsabilidades asignadas, puntualizó.



Por su parte, Dinh Cong Minh, director de la Junta de Gestión del Proyecto Thang Long, comentó que el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur es uno de los proyectos nacionales clave de infraestructura de transporte, reviste importancia estratégica y desempeña un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico del país en la nueva etapa.



Los productos del Paquete de Licitación TV-02 constituirán la base para someter a consideración de las autoridades competentes la decisión de inversión, definir las soluciones tecnológicas, las normas técnicas, el plan de ejecución y la inversión total, así como preparar las condiciones necesarias para seleccionar a los contratistas de los siguientes paquetes de licitación.



El ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, el proyecto de este tipo de mayor envergadura jamás emprendido en Vietnam, cuenta con una inversión total prevista de hasta 67,3 mil millones de dólares y contribuirá alrededor de un 0,97% al crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) una vez que entre en funcionamiento./.

VNA