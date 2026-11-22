Hanoi (VNA)-Las exportaciones vietnamitas de frutas y verduras se acercan a la cifra de los 10 mil millones de dólares, lo que abre margen para que el sector aspire a alcanzar los 20 mil millones de dólares en los próximos años.

Sin embargo, para mantener un crecimiento de dos dígitos, la rama debe avanzar decididamente hacia un desarrollo más profundo y cualitativo, centrándose en los productos con ventajas competitivas, aplicando la ciencia y la tecnología y estableciendo cadenas de producción y procesamiento que respondan a las exigencias de los mercados internacionales.



Ampliar la gama de productos que generan más de mil millones de dólares



Según Dinh Cao Khue, vicepresidente de la Asociación de Frutas y Verduras de Vietnam y presidente del Consejo de Administración y director general de la empresa de alimentos para la exportación Dong Giao (Doveco), en 2026 las exportaciones nacionales en el campo podrían llegar a 9.500 y 10.000 millones de dólares, con un crecimiento de alrededor del 20%.

Además de los principales productos de exportación, varias frutas muestran un gran potencial para convertirse en rubros de alto valor, comentó. El maracuyá, la piña y el banano constituyen excelentes ejemplos de la eficacia de aplicar ciencia y tecnología, garantizar fuentes fiables de variedades y organizar la producción en función de la demanda del mercado, precisó.

Mientras Pham Quoc Liem, vicepresidente de la Asociación de Frutas y Verduras de Vietnam y director general de la compañía Unifarm, abordó el desarrollo del cultivo del plátano. En lugar de limitarse a ampliar la superficie de siembra, el sector bananero debe centrarse en estandarizar las zonas de cultivo, mejorar el rendimiento comercial y la calidad de los productos, así como desarrollar mercados de alto valor, recomendó.

Línea de procesamiento de productos de mango congelado destinados a la exportación en la fábrica de la empresa de frutas y verduras An Giang. (Fuente: VNA)

Según los cálculos de las empresas, para elevar las exportaciones de plátano a 1.000 millones de dólares, Vietnam necesita estandarizar unas 24.000 hectáreas de zonas de cultivo que cumplan los requisitos de exportación, al tiempo que mejora la productividad y los precios de venta.



Reorganizar las cadenas de producción y aumentar el valor de las exportaciones



Para hacer realidad el objetivo de alcanzar los 20 mil millones de dólares en exportaciones de frutas y verduras, un factor clave es desarrollar zonas de producción concentradas que cuenten con una escala suficientemente amplia, una calidad constante y la capacidad de garantizar un suministro estable para el procesamiento y la exportación.

En el delta del Mekong, la empresa Westfood Hau Giang JSC ha establecido vínculos de cooperación y desarrollado más de 300 hectáreas de piña MD2 en terrenos salinos y suelos grises de Can Tho, An Giang y Dong Thap.

Para desarrollar zonas de producción de materias primas a gran escala, Dinh Cao Khue pidió al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y a las autoridades locales que presten mayor atención a la planificación, la inversión en infraestructuras y la organización de la producción.

De acuerdo con Pham Quoc Liem, cada producto hortofrutícola con potencial debe contar al menos con un modelo de cooperación liderado por una empresa clave, que articule a las cooperativas y los agricultores para desarrollar zonas de producción de materias primas que cumplan los estándares exigidos. Por su parte, el Estado necesita desempeñar un papel facilitador mediante la creación de mecanismos, la coordinación y el apoyo, incluidas políticas de crédito preferencial vinculadas a contratos de alianza.

Además de organizar la producción, es necesario impulsar de manera integral la aplicación de la ciencia y la tecnología en todas las etapas, desde la selección de variedades y el cultivo hasta el procesamiento y la conservación poscosecha. Dinh Cao Khue consideró que los institutos de investigación y las universidades deben estrechar sus vínculos con las empresas en materia de investigación y transferencia de tecnología.

El funcionario dijo que la demanda de semillas de piña MD2 se ve actualmente muy elevada, pero su importación sigue siendo difícil, por lo cual, resulta necesario impulsar la propagación mediante técnicas de cultivo de tejidos para garantizar un suministro propio que responda a las necesidades de desarrollo de las zonas de producción de materias primas.

Otro ámbito que requiere una inversión adecuada es la tecnología poscosecha y el procesamiento. Según Pham Quoc Liem, las instalaciones de preprocesamiento, envasado y conservación de productos agrícolas deben cumplir requisitos cada vez más estrictos en materia de seguridad alimentaria, control de calidad y trazabilidad, de conformidad con estándares como GMP, HACCP e ISO 22000.

Asimismo, es necesario prestar mayor atención a la inversión en sistemas de riego para las zonas de cultivo de árboles frutales, entre otros aspectos./.