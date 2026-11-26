Hanoi (VNA) - Los precios minoristas de todos los combustibles en Vietnam volvieron a bajar a partir de las 15:00 horas del 26 de noviembre, en la sexta reducción consecutiva de la gasolina desde principios de mes, según una decisión conjunta de los ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas.



En esta revisión, la gasolina E5RON92 se fijó en un máximo de 18.391 dongs por litro, 185 dongs menos que en el período anterior, mientras que la E10RON95-III bajó 44 dongs, hasta 19.056 dongs. El diésel 0.05S disminuyó 1.382 dongs, hasta 24.965 dongs por litro, y el fueloil 180CST 3.5S disminuyó 1.101 dongs, hasta 17.570 por kilogramo.



Asimismo, se estableció una contribución al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, financiado mediante anticipos del presupuesto estatal, de 1.400 dongs por litro para la gasolina biológica, 500 dongs por litro para el diésel y 1.000 dongs por kilogramo para el fueloil.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, la tendencia bajista de los precios internacionales estuvo relacionada con las previsiones de un excedente de oferta de crudo en el cuarto trimestre de 2026 y la recuperación de las exportaciones de Oriente Medio. También influyeron las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y los ataques contra instalaciones y embarcaciones energéticas, así como la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania. La OPEP+ tiene previsto definir su política de producción para 2027 el próximo 29 de noviembre.



Entre el 19 y el 26 de noviembre, los precios medios internacionales de los productos petrolíferos bajaron entre un 8,13% y un 9,29%. La gasolina RON92 registró la mayor caída, del 9,29%, seguida del fueloil (8,87%), la gasolina RON95 (8,62%) y el diésel (8,13%).



En comparación con los países vecinos, Vietnam mantuvo precios minoristas inferiores. El 26 de noviembre, la gasolina costaba 19.056 dongs por litro en Vietnam, respecto a entre 25.716 y 43.992 dongs en Camboya, Tailandia, Laos y China. En el caso del diésel, el precio vietnamita era de 24.965 dongs por litro, mientras que en esos países oscilaba entre 30.826 y 37.956 dongs. Los precios de Tailandia y Camboya incluyen subvenciones, y los de China están regulados por el Gobierno.



Los precios de los países vecinos se expresan en dongs vietnamitas (VND), utilizando como referencia un tipo de cambio aproximado de un dólar estadounidense (USD) equivalente a 26.300 VND.



El Ministerio de Industria y Comercio coordinará con las autoridades competentes la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los distribuidores para garantizar el suministro y sancionar las infracciones. Junto con el Ministerio de Finanzas, seguirá la evolución del mercado para ajustar los precios y proponer medidas de estabilización cuando sea necesario./.

VNA