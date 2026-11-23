Hanoi (VNA) – Vietnam acogerá del 23 al 27 de noviembre en Hanoi una serie de reuniones y actividades del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), en el marco de su presidencia del mecanismo en 2026, bajo el lema “Visión compartida - Acción conjunta”, informó el Ministerio de Industria y Comercio.



La agenda incluye la quinta reunión de altos funcionarios (SOM5), del 23 al 25 de noviembre; los diálogos ministeriales CPTPP-Unión Europea (UE) y CPTPP-ASEAN, así como un foro empresarial ministerial entre estos tres bloques, el día 26; y la undécima reunión del Consejo del CPTPP y una rueda de prensa ministerial, el día 27. Los eventos se celebrarán en el hotel Fairmont Hanoi.



Firmado el 8 de marzo de 2018 y en vigor en Vietnam desde el 14 de enero de 2019, el CPTPP cuenta actualmente con 12 miembros.



Durante su presidencia en 2026, Vietnam ha promovido el consenso y la cooperación entre los integrantes. En la décima reunión del Consejo, celebrada el 26 de junio, los ministros aprobaron dos declaraciones conjuntas sobre expansión, implementación y cooperación, así como sobre seguridad energética y cadenas de suministro. También acordaron crear un grupo de trabajo temporal para promover un entorno comercial justo, transparente y previsible.



Otro resultado destacado fue el anuncio de la conclusión sustancial de las negociaciones de adhesión de Costa Rica al tratado.



Vietnam también organizó reuniones de altos funcionarios y encuentros técnicos para acelerar la aplicación del acuerdo, además de promover el diálogo con la UE y la ASEAN en materia de cooperación económica, comercial y de inversión.



La presidencia vietnamita ha prestado especial atención a la participación empresarial. En julio, el país organizó en Ciudad Ho Chi Minh un foro que reunió a cerca de 200 participantes, entre ellos 115 representantes de empresas y organizaciones, y facilitó más de 20 sesiones de encuentros comerciales directos entre 53 empresas. Previamente, el Foro Vietnam-Canadá congregó a más de 180 participantes.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, los avances alcanzados reflejan los esfuerzos de Vietnam y las contribuciones de los 12 miembros. Con el lema “Visión compartida - Acción conjunta”, el país busca traducir el diálogo político en acciones concretas que generen mayores beneficios para las empresas y la población./.

VNA