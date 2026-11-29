Hanoi, 29 nov (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió en Hanoi al primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien se encuentra en el país para participar en la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS-11).

Durante el encuentro, el líder vietnamita destacó los avances de las relaciones bilaterales, especialmente desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025, así como los resultados de la cooperación en 2026, año en que conmemoran el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

También valoró los intercambios de alto nivel, incluida la visita de Estado del Rey y la Reina de Tailandia a Vietnam en septiembre pasado, que contribuyó a impulsar los vínculos bilaterales.

Por su parte, Anutin Charnvirakul expresó su satisfacción por regresar a Vietnam, elogió los logros socioeconómicos del país y destacó su creciente papel regional e internacional. Reafirmó la importancia que Tailandia concede a la amistad y la cooperación con Vietnam y su voluntad de profundizar la Asociación Estratégica Integral.

El jefe de Gobierno tailandés propuso ampliar la colaboración en defensa y seguridad, incluida la cooperación entre la Guardia Costera vietnamita y la Armada tailandesa, así como en economía, comercio, inversión e inocuidad alimentaria. Señaló que el intercambio comercial bilateral se aproxima a la meta de 25 mil millones de dólares y pidió intensificar los esfuerzos para eliminar obstáculos al comercio y la inversión.

El dirigente vietnamita propuso mantener los intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel, aprovechar los mecanismos existentes y aplicar eficazmente el Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia en el período 2026-2031. Subrayó la necesidad de convertir los compromisos en resultados concretos que beneficien a ambos pueblos.

Asimismo, instó a reforzar la cooperación en defensa y seguridad, tanto bilateralmente como en los marcos de la subregión del Mekong y la ASEAN. En materia económica, afirmó que Vietnam seguirá facilitando las inversiones y actividades de las empresas tailandesas, y pidió a Tailandia promover condiciones favorables para ampliar los intercambios comerciales y de inversión.

Ambos dirigentes coincidieron en fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en la ASEAN, las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, en favor de la unidad y la cohesión de la ASEAN, su papel central y la paz y estabilidad regionales.

El secretario general y presidente To Lam expresó el apoyo de Vietnam a Tailandia para que asuma con éxito la presidencia de la ASEAN y la organización de ACMECS en 2028. También propuso aprovechar las ventajas de la cooperación en la subregión del Mekong para ampliar la conectividad y promover el desarrollo sostenible.

Al término del encuentro, Anutin Charnvirakul agradeció al líder vietnamita y a su esposa la recepción ofrecida al Rey y la Reina de Tailandia durante su visita de Estado a Vietnam en septiembre. Asimismo, transmitió la invitación de los monarcas tailandeses al secretario general y presidente To Lam y a su esposa para visitar Tailandia en una fecha conveniente./.